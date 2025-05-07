港航優惠｜港航推經濟艙生日禮遇　壽星享4大著數同行者都有份

【香港航空/港航/經濟艙/機票優惠】今年紅日連假特別多，相信不少精明的消費者早已買定機票飛一轉！有沒有想過生日當日出發有優惠？日前便有網民分享生日當日乘搭香港航空享受驚喜生日禮遇！

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港航生日禮遇｜Check-in免排隊 帶1朋友入貴賓室

近日小紅書博主艾蜜莉Emil分享在生日當天乘搭香港航空（港航，Hong Kong Airlines，HKA）享受到生日禮遇，包括毋需排隊即可在會員櫃檯優先辦理登機手續、升艙優惠、免費帶1位朋友入貴賓室，更有贈送生日小蛋糕！幸運的壽星女更獲機場服務員送上寫滿祝福的生日賀卡，生日儀式感滿滿！該網民表示非常驚喜，網民也大讚港航的安排貼心。

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原來生日搭飛機還有VIP待遇？帖文引起網民熱議，港航還用官方社交帳號向幸運的網民送上生日祝福。有網民大讚港航有誠意：「（生日）不用排隊報到真是超級好！」有網民就表示港航的生日禮遇去年也有，「我去年生日飛北海道也收到了，不過沒時間進入貴賓室」、「我只在貴賓室待了15分鐘...」有網民就大呼「我明年也要坐HX」。

▲ 網民的帖文引起熱議，香港航空還用官方帳號祝福她生日快樂！壽星乘客還收到空中服務員送的生日賀卡，儀式感滿滿。（圖片來源：艾蜜莉Emily@小紅書）

港航生日禮遇｜生日旅客免費升級優惠

香港航空於2024年11月起為生日乘客推出升級優惠，凡於生日當天以有效來回機票搭乘港航由香港出發的航班的乘客（生日旅客），即可：

1. 與同行者可優先辦理登機手續（Check-in）及優先登機；

2. 可免費帶1位旅伴進入貴賓室「遨堂」，同場送上Gordon Ramsay Plane Food To Go生日小蛋糕；

3. 商務艙升艙買1送1（僅限單程；視乎航班及作為供應情況；不適用於12歲以下的生日旅客），3至11歲的小童壽星乘客則會收到一份生日禮物；

4. 於飛行途中將獲空姐空少送上生日卡。

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更多優惠詳情按此，快看看能否計劃在生日正日出發，享受VIP禮遇！

註：須出示護照以供核實；每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。

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