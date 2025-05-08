慳皮家庭｜內地客一家四口只點2碗米線　拒達最低消費高呼「我們不服」繼續坐

剛完結的五一黃金周長假期，內地旅客同比升約兩成至92萬人次，然而旺丁未能旺財，不少內地旅客選擇窮遊，有餐廳小編早前在社交平台大呻苦水，放工到餐廳用膳，眼見內地旅客一家四口到店只叫2碗米線，店員告知未達最低消費，竟被反罵「我們不是乞討的，這樣我們不服！」，然後繼續賴死不走。

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慳皮內地客｜五一黃金周旺丁不旺財

內地五一長假期，本港大多旅遊區人頭湧湧，不少商家本欲借此帶來生意，然而有餐廳小編卻表示「旺丁不旺財」，他於旺角一間意式餐廳工作，他直言旺角人很多，惟事實很多店舖不但沒有受惠帶來生意，甚至很多港人因人多擠迫，此段時間寧願留在家中不外出消費，單是他工作的餐廳在晚上6時過後，更是「0客」。

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慳皮內地客｜一家四口幫襯 孩子十多歲

該餐廳小編更分享其所見所聞，早前收工到一間餐廳用膳，店內客人已不多，突然間來了兩大兩小的內地旅客，當中有個孩子已10多歲，他們高聲討論後，最後決定點兩碗單餸米線。

由於未能達最低消費要求，店員於是善意提醒「四人最低消費要$35/人，不夠數，一係你慢慢再睇下」，惟兩名內地客卻齊聲高呼「不會吧 什麽低消？難怪你這店沒有人冷清清！」，店員建議他們先看看，甚至退一步「我就算計你地三個成人，$105最低消費，其實叫多碗就夠……」，仍不得要領，兩名內地客繼續大呼「我們不服，沒有人這樣子」、「我們不是乞討的，這樣我們不服」，店員大表無奈，內地客就繼續賴著不走。最後該餐廳小編受不了埋單走人。

慳皮內地客｜五一黃金周旺丁不旺財

帖文一出引起網民熱烈討論，有網民認為「遊客去旅行之前係應該要了解一吓當地消費物價水平，再衡量自己負唔負擔得起」，亦有人認為外面人頭湧湧，不肯外出。即看網民留言：

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