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航空公司疏忽｜空姐誤將白酒當水給3歲男童喝 港媽怒斥處理輕率拒絕接受國泰道歉

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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【國泰航空/航空公司疏忽/兒童健康】一名港媽日前在社交平台發文控訴，全家斥資逾10萬港元搭乘國泰航空商務艙從香港飛往倫敦，未料空服人員竟將白酒當作飲用水遞給3歲兒子，更離譜是事發後機組人員應對失當。事件曝光後國泰雖發聲明致歉，但家長怒批「毫無誠意」，更揭露航空公司在整起事件中3大離譜事件。

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航空公司疏忽｜驚魂14小時全記錄

據當事人於小紅書發佈的長文敘述，航班原定從香港飛往倫敦，登機前就因「5名乘客被臨時請下飛機」延誤30分鐘起飛，期間機上還發生多起異常情況。起飛時頭頂置物櫃門竟突然彈開，行李掉落物品散落滿地，令乘客不安。

當航班派餐時，家長為3歲兒子點選「雞肉餐配水」，未料男童喝下後直呼「好酸」，港媽嘗試飲用後驚覺竟是白酒！她立即向空姐反映，但空姐僅簡單換回水，未有表現出應有的關注與歉意。

航空公司疏忽｜港媽感輕視缺乏責任感

港媽隨後向高級空服員投訴，機組人員透過廣播尋找機上醫生協助，及後找到一名自稱法國籍的醫生乘客，該醫生表示男童無大礙，甚至稱「法國小孩5歲就開始喝酒」，此言論令家長極度不滿。空服員僅建議留意孩子是否出現症狀，港媽認為此處理方式嚴重缺乏專業與責任感。

港媽指事件中3大離譜事件：

1.首名空服僅收走酒杯換水，未詢問飲用量或採取措施。

2.透過廣播尋找機上醫生協助，法國籍醫生竟稱「5歲童在法國都喝酒」，未提供專業評估。

3.空服未道歉反要求提供電郵「開立個案」，全程未主動追蹤兒童狀況。

航空公司疏忽｜空姐對孩子說「你不會生我氣吧？」

港媽表示事件發生後，她全程抱著兒子，每30分鐘檢查狀況，依靠人工智能工具如ChatGPT協助判斷，整個14小時航程極為煎熬，並一直灌水給男童才沒事。空姐事後未有主動道歉，甚至在事件後對孩子說「你不會生我氣吧？」令家長感到被輕視，已向國泰航空正式投訴。

然而，家長不接受國泰的道歉與補償，強調英國法律明確禁止5歲以下兒童飲酒，香港法律亦禁止在業務過程中向未成年人供應酒精飲品，違者最高可罰款5萬港元。她公開事件，呼籲社會關注航空公司對兒童乘客服務安全的責任。

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航空公司疏忽｜網民怒轟「航空界恥辱」

事件引發中港網友怒火，留言突破2萬則：「給幼兒喝酒根本是投毒！」、「空服員證照怎麼考的？水和酒都分不清」
、「法國醫生說詞是縱容犯罪」、「超商都不能賣酒給未成年了，更何況三歲小孩！」亦有網民表示「太可怕了，幸好你兒子沒事，如果嚴重過敏在高空那可是叫天不應叫地不聞。」


兒童健康｜兒童不慎喝酒處理法

林永和醫生指出，3歲兒童不慎飲用白酒，因為不知道小朋友喝了多少及速度，所以很難判斷他當時的情況。不過醫學上主要擔心急性酒精中毒，由於兒童肝臟代謝能力未發育完全，酒精可能對中樞神經系統、呼吸系統等造成嚴重影響，需密切觀察。

  • 若飲用時間在10分鐘內，可嘗試用乾淨手指輕壓舌根催吐（但避免強行催吐導致嗆咳）。
  • 若兒童已出現意識模糊，禁止催吐，以防窒息。
  • 神智清醒精神，可飲用適量溫水以稀釋胃內酒精濃度。
  • 急性酒精中毒：嗜睡、嘔吐、呼吸緩慢（每分鐘少於20次）、體溫下降，嚴重時會昏迷或抽搐。

密切觀察症狀，若出現以下任何一情況，立即送醫（急診或呼叫救護車）：  

  • 意識改變：叫不醒、反應遲鈍、持續昏睡。  
  • 呼吸異常：呼吸慢（＜20次/分）、呼吸困難。  
  • 嘔吐頻繁：無法進食或嘔吐物帶血。  
  • 抽搐或肢體無力
  • 皮膚蒼白、發紺（嘴唇發紫）

若無上述症狀，持續觀察至少6-8小時（酒精代謝時間），期間保持兒童清醒並定時檢查呼吸與意識，就醫時可準備告知醫生以下資訊：飲酒時間、酒精度數（如知道）、飲用量、兒童體重、既往健康狀況。  

後續注意事項

  • 24小時內避免劇烈活動，保持安靜休息。  
  • 未來48小時觀察飲食與精神狀態，若出現拒食、持續嗜睡需回診。
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