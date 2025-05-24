長者乘車優惠｜長者搭小巴樂悠咭餘額不足　欲付$2硬幣投錯錢箱遭司機指責

年滿60歲或以上長者乘搭公共交通工具時，使用樂悠咭支付車資可享2元乘車優惠，其他支付方式則須以正價車資付款。

近日，有乘客在Threads發帖，指日前乘搭小巴時，見到有長者乘客上車時因樂悠咕餘額不足，欲仍以2元優惠價格乘車，司機表示以現金支付須按照正價車資，但長者仍堅持投入2元硬幣更投錯錢箱，遭到司機責罵……

擦鞋黨｜羅湖口岸掛大字報踢爆「擦鞋黨」 揭推銷商品網購售價僅個位數

長者乘車優惠｜樂悠咭餘額不足 長者欲給$2硬幣付車資

樓主當日乘搭紅色小巴有青山道往觀塘，目睹1名長者因樂悠咕餘額不足未能支付車資，而欲付2元硬幣，司機解釋道「畀返正價6蚊啦，唔係喎收你2蚊，係八達通先收你2蚊」。

▲ 長者誤將2元硬幣投入八達通機後。（取自Threads）

惟長者仍堅持以2元硬幣支付，並將其錯誤投入八達通機，此舉令司機不滿，即刻指責道：「呢個唔係錢箱啊，你擺咩銀仔入去，你跌返出嚟，你係咪XX？」

長者乘車優惠｜投錯錢箱遭司機責罵

長者得知硬幣未投進錢箱，便開始嘗試按八達通機，試圖取回2元硬幣，並向司機解釋已經付好車資，「（2元硬幣）喺條管入面」；惟司機回應稱「咩條管呀？你好快X啲畀錢」，最終長者支付了正價車費6元，加之誤投的硬幣，變相多付了2元車資。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

長者乘車優惠｜網民呼籲：畀長者多啲寬容

此事引起網民熱議，部分人認為未以樂悠咕拍卡，支付正價車費理所應當，並質疑長者有「博大霧」之嫌，「明明經歷過未有八達通嘅時期，扮咩唔識入前」、「有一件X佬想博大霧」。

不過，有網民表示長者最終付足車資，社會應當給予長者多謝包容，「唔好對老人家存在那麼大的惡意，每個人都會老，老人家腦筋會退化，動作會遲緩，後生多啲包容吧」、「有啲老人家接受信息比較差，可能重要解釋返畀佢知道嗰個差額係政府補貼，而佢都好合作畀錢，所以佢唔似博大霧」、「人老咗，理解力真係會變差，好似我老母咁，佢七十幾，智力正常，但係佢始終理解唔到點解八達通先收2蚊，入錢要畀正價」。

內地旅行團｜內地長者旅行團殺入快餐店 未能體驗香港特色餐引熱議

小巴司機｜壓力大港男搭小巴遇暖心司機 有禮互動頓感解壓：瞬間精神爽利

公屋扣分制｜鄰居凌晨打麻雀開派對噪聲不斷 苦主一家難休息：好似結婚送客咁

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5