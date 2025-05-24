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長者乘車優惠｜長者搭小巴樂悠咭餘額不足　欲付$2硬幣投錯錢箱遭司機指責

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

長者搭小巴樂悠咭餘額不足，欲付$2硬幣投錯錢箱遭司機指責。

年滿60歲或以上長者乘搭公共交通工具時，使用樂悠咭支付車資可享2元乘車優惠，其他支付方式則須以正價車資付款。

近日，有乘客在Threads發帖，指日前乘搭小巴時，見到有長者乘客上車時因樂悠咕餘額不足，欲仍以2元優惠價格乘車，司機表示以現金支付須按照正價車資，但長者仍堅持投入2元硬幣更投錯錢箱，遭到司機責罵……

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長者乘車優惠｜樂悠咭餘額不足　長者欲給$2硬幣付車資

樓主當日乘搭紅色小巴有青山道往觀塘，目睹1名長者因樂悠咕餘額不足未能支付車資，而欲付2元硬幣，司機解釋道「畀返正價6蚊啦，唔係喎收你2蚊，係八達通先收你2蚊」。

長者誤將2元硬幣投入八達通機後。（取自Threads）

惟長者仍堅持以2元硬幣支付，並將其錯誤投入八達通機，此舉令司機不滿，即刻指責道：「呢個唔係錢箱啊，你擺咩銀仔入去，你跌返出嚟，你係咪XX？」

長者乘車優惠｜投錯錢箱遭司機責罵

長者得知硬幣未投進錢箱，便開始嘗試按八達通機，試圖取回2元硬幣，並向司機解釋已經付好車資，「（2元硬幣）喺條管入面」；惟司機回應稱「咩條管呀？你好快X啲畀錢」，最終長者支付了正價車費6元，加之誤投的硬幣，變相多付了2元車資。

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長者乘車優惠｜網民呼籲：畀長者多啲寬容

此事引起網民熱議，部分人認為未以樂悠咕拍卡，支付正價車費理所應當，並質疑長者有「博大霧」之嫌，「明明經歷過未有八達通嘅時期，扮咩唔識入前」、「有一件X佬想博大霧」。

不過，有網民表示長者最終付足車資，社會應當給予長者多謝包容，「唔好對老人家存在那麼大的惡意，每個人都會老，老人家腦筋會退化，動作會遲緩，後生多啲包容吧」、「有啲老人家接受信息比較差，可能重要解釋返畀佢知道嗰個差額係政府補貼，而佢都好合作畀錢，所以佢唔似博大霧」、「人老咗，理解力真係會變差，好似我老母咁，佢七十幾，智力正常，但係佢始終理解唔到點解八達通先收2蚊，入錢要畀正價」。

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