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中年好聲音3︱傳趙浚承有譚詠麟撐腰做《中年好聲音3》冠軍　吳家樂爆內幕：未比賽前已簽約

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撰文： 文體藝online

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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傳《中年好聲音3》內定趙浚承奪冠。

【趙浚承 / 中年好聲音3 / 李金凱 / 黃博】TVB節目《中年好聲音3》在本周日（5月4日）播出的最新一集，趙浚承（Gary）憑唱《Forever Love》給到現場打氣的太太，成功打動所有評審獲98分，同時獲嘉賓評審王馨平頒發MVP，突然爆冷，逆轉勝殺入最後7強。

近日更網傳將於5月11日在啟德體藝館舉行的《中年好聲音3》決賽，已內定賽果，屆時亞軍黃博﹑季軍李金凱及殿軍張與辰，至於冠軍將是趙浚承。

中年好聲音3︱趙浚承憑《Forever Love》逆轉勝殺入最後7強　李金凱唱《今生今世》令肥媽泣不成聲

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中年好聲音3︱傳趙浚承獲阿倫撐腰

現年38歲的Gary承參加《中年好聲音3》的推薦人歌手龍婷，而趙浚承也曾為男團Square成員，並加入明星足球隊。Square在2011年解散，不過他後來在2019年與譚詠麟合唱《男人的浪漫》，因此指他有阿倫撐腰將在《中年好聲音3》奪冠。

吳家樂、鄧兆尊、江美儀近日主持網上節目《娛樂好好玩》討論《中年好聲音3》內定賽果的傳聞，本身也是明星足球隊成員的鄧兆尊不信可造馬，稱：「我覺得呢度有一個唔係囉，我一定係用李金凱做膽，拖三隻腳囉，我當佢世界打吡大賽咁睇咋嘛，國際化！全部都頂級……我睇好李金凱。」

鄧兆尊更坦言趙浚承不及李金凱，表示：「（趙浚承）係好、係乖、又有恆心、又努力，但我本身係諗李金凱好啲。當然我都希望佢贏啦，臨場表現做好啲，每個人心目中都有競選嘅目標嘅。」至於江美儀表示自己支持黃博，希望對方當晚可奪冠。

吳家樂、鄧兆尊、江美儀在《娛樂好好玩》討論《中年好聲音3》內定賽果傳聞。

中年好聲音3︱比賽前已簽合約

另外，節目提及外傳與TVB簽約的選手勝算較大，江美儀稱自己非TVB「親生女」當年也可獲視后。而吳家樂透露稱：「任何一個比賽都好，去到final之前都要簽份合約，其實係未開始比賽前已經簽咗一份，首先要知你有冇經理人先，如果你有就要完咗你個經理人合約或者點樣。」

他續指：「因為比賽期間如果你有其他合約綁手綁腳呢，人哋資源擺咗落去，如果要換人都好麻煩，之後先會傾其他合約，可能係個（合約）年期喇！好老實，如果唔簽約，你贏咗個冠軍，走去隔離台……呢個（簽約）係好正常。」

同時吳家樂表示難「造馬」指，因為當晚有葉蒨文、羅志祥及張智霖加入評審團，說：「咁你話佢哋會唔會同你『造馬』？對佢哋嚟講冇乜着數㗎，如果佢哋畀得唔好，就變相丟佢哋自己架。」他認為要勝，全靠參賽者屆時的臨場發揮。

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