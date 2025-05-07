資優教學｜女兒公開試經歷悟放手不等於放棄支持　成孩子最堅強後盾助其無懼追夢

【育兒秘訣/香港資優教育學苑】作為兩個孩子的媽媽，我經常被問到育兒的秘訣。說實話，沒有完美的方程式，但我與女兒最近的一段經歷或許能帶給各位家長一些啟示。

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我的女兒正在國外讀書，今年面臨中學畢業公開試，我知道她比我們做父母的承受著更大的壓力。我深知這些考試對她未來的重要性，但更明白過度施壓只會適得其反。

上個月，女兒假期結束前，我們在機場道別。擁抱中，我對她說：「溫書嘅時候記住要努力......」

「知啦媽媽，我一定會努力嘅！」她立刻回應，似乎已習慣這種臨別叮囑。

「你聽埋我講先啦，」我笑著說，「你一定要努力放鬆。意思係準備考試溫書嘅時候，一定要努力放鬆，尋找平衡的空間。」

聽到這裡，女兒先是一愣，然後噗嗤笑了出來，緊緊回抱著我。那一刻，我知道她懂了。

▲ 真正的支持，是讓孩子知道不管結果如何，家長都會無條件地站在他們背後。（作者提供）

太多時候，我們以為支持孩子就是督促他們努力、催促他們進步。卻忘了真正的支持，是讓他們知道不管結果如何，我們都會無條件地站在他們背後。上星期是我的生日，收到了女兒從海外寄來的生日卡。

她寫道：「Thank you so much for being the best mom I can ever have. Even though I am studying in the UK, I can feel all the support you give me. I really appreciate it when you reassure me that everything will turn out fine eventually and that even if something bad happens, it would be for a reason.」（意謂「媽媽，謝謝你做我最好的媽媽！雖然我在英國讀書，但我真的好感受到你給我的支持。每次你跟我說『別擔心，事情最後都會好起來的』，就算遇到不好的事，你總會說『凡事的發生都是好的！』這些話真的給了我很大

讀著這些文字，我忍不住眼眶濕潤，打從心底笑了出來。原來我的「努力放鬆」不僅被聽進去了，更成為了她面對壓力的力量源泉。

▲ 香港資優教育學苑總監（學校及學生服務部）鄧沅叞

放手≠放棄支持 做孩子最堅強後盾

這次經歷讓我更加確信：作為父母，我們的責任不是要求孩子做得多好，而是成為他們最堅強的後盾。當孩子知道無論成功或失敗，家長永遠是他們安全的避風港，他們才能無所畏懼地追尋夢想，也才願意與我們分享生命中的每一個時刻。

育兒之路漫長而曲折，但如果能夠學會放手的同時不放棄支持，我們與孩子的關係將會超越血緣，成為彼此生命中最珍貴的連結。

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