資優教學｜女兒公開試經歷悟放手不等於放棄支持　成孩子最堅強後盾助其無懼追夢

【育兒秘訣/香港資優教育學苑】作為兩個孩子的媽媽,我經常被問到育兒的秘訣。說實話,沒有完美的方程式,但我與女兒最近的一段經歷或許能帶給各位家長一些啟示。

我的女兒正在國外讀書,今年面臨中學畢業公開試,我知道她比我們做父母的承受著更大的壓力。我深知這些考試對她未來的重要性,但更明白過度施壓只會適得其反。

上個月,女兒假期結束前,我們在機場道別。擁抱中,我對她說:「溫書嘅時候記住要努力......」

「知啦媽媽,我一定會努力嘅!」她立刻回應,似乎已習慣這種臨別叮囑。

「你聽埋我講先啦,」我笑著說,「你一定要努力放鬆。意思係準備考試溫書嘅時候,一定要努力放鬆,尋找平衡的空間。」

聽到這裡,女兒先是一愣,然後噗嗤笑了出來,緊緊回抱著我。那一刻,我知道她懂了。

▲ 真正的支持,是讓孩子知道不管結果如何,家長都會無條件地站在他們背後。(作者提供)

太多時候,我們以為支持孩子就是督促他們努力、催促他們進步。卻忘了真正的支持,是讓他們知道不管結果如何,我們都會無條件地站在他們背後。上星期是我的生日,收到了女兒從海外寄來的生日卡。

她寫道:「Thank you so much for being the best mom I can ever have. Even though I am studying in the UK, I can feel all the support you give me. I really appreciate it when you reassure me that everything will turn out fine eventually and that even if something bad happens, it would be for a reason.」(意謂「媽媽,謝謝你做我最好的媽媽!雖然我在英國讀書,但我真的好感受到你給我的支持。每次你跟我說『別擔心,事情最後都會好起來的』,就算遇到不好的事,你總會說『凡事的發生都是好的!』這些話真的給了我很大

讀著這些文字,我忍不住眼眶濕潤,打從心底笑了出來。原來我的「努力放鬆」不僅被聽進去了,更成為了她面對壓力的力量源泉。

▲ 香港資優教育學苑總監(學校及學生服務部)鄧沅叞

放手≠放棄支持 做孩子最堅強後盾

這次經歷讓我更加確信:作為父母,我們的責任不是要求孩子做得多好,而是成為他們最堅強的後盾。當孩子知道無論成功或失敗,家長永遠是他們安全的避風港,他們才能無所畏懼地追尋夢想,也才願意與我們分享生命中的每一個時刻。

育兒之路漫長而曲折,但如果能夠學會放手的同時不放棄支持,我們與孩子的關係將會超越血緣,成為彼此生命中最珍貴的連結。

