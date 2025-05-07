五一黃金周｜旅議會指黃金周旅客已達疫前9成　倡熱門生態景點設旅行團配額

剛過去的內地五一黃金周假期，五日共錄得110萬訪港人次，較去年同期增加22%。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，今次黃金周的旅客數字超出業界預期，整體旅客數字已回復至疫情前9成，其中旅行團旅客近3.3萬人，有三分之二是過夜客，大部分逗留一至兩晚。

楊淑芬今早（7日）在電台節目表示，內地訪港旅行團以觀光為主，不過就未見有數字反映一簽多行帶動旅客增長的趨勢，她希望未來會有更多的廣東省城市，如大灣區，都可以實施一簽多行，將旅客的人流分散在平日。

她又指，適逢今次黃金周連接佛誕假期，而且天氣好的緣故，部分旅客趁機會到訪長洲太平清醮，觀看飄色巡遊及搶包山比賽；而隨著啟德體育園正式營運，以及海洋公園的大熊貓龍鳳胎亮相，都有助提升本港旅遊的吸引力。

楊淑芬表示，有旅客在黃金周期間專誠到港欣賞自然景致，安排行山的旅客明年增加，惟本地生態遊仍有優化空間。她認為，若只不斷加強公共交通服務，不停有車入或很多車排長龍，相信旅客或香港市民的到訪體驗都不會理想，建議相關部門針對熱門景點，包括萬宜水庫東壩等，研究更多配套，例如設置自由行及旅行團配額，以更有效管理人流。

五一黃金周｜林志挺：旅行團難有大增長

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺在同一節目表示，今年五一黃金周，內地遊客出行的熱度較去年高，入境旅行團的數字有明顯增長，而本港部分酒店的成本控制亦做得較往年好。

林志挺指，由於內地團大多都是三天兩夜，部分導遊有機會帶「兩轉」團；目前全世界的旅遊模式都正在改變，需要更多深度旅遊，因此本地導遊需要加強培訓，學習多些香港本地掌故和歷史文化等，希望可以逐漸發展成導賞團模式。

林志挺認為，自由行來港的城市愈來愈多，相信不難實現旅發局預期全年4900萬人次的訪港旅客數字，但旅行團數量則較難有大增長，要百分百回復至疫情前，相信比較困難。

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