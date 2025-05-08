校長專訪丨捨棄傳統死記硬背融入腦科學教學法　佛教黃焯菴小學校長令學生愛上返學

【佛教黃焯菴小學/校長專訪】近年全城都相當關注學生的精神健康，佛教黃焯菴小學透過多方面積極締造開心的校園氛圍，自去年9月起，該校把腦科學教學法融入所有學科，創造輕鬆愉快的學習環境，培養學生的學習興趣及動機，提升自信心，並大大減輕人際溝通的壓力。難怪該校小三生凌明慧及小六生徐卓怡都異口同聲表示：「我好鍾意返學呀！」

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佛教黃焯菴小學︱親身體驗腦科學的效益

未擔任校長這崗位前，何倩儀於佛教黃焯菴小學任教中文、常識及音樂這三科。2016年修讀一個關於腦科學知識的課程，對其教學極具啟發性。她表示，有別於傳統要求學生坐定定聽書、寫筆記的教學模式，該課程卻需要學員100%的參與。學員需要不時走動，又要回答老師的提問，令她愈聽愈投入，亦更易於牢記課堂上所學。腦科學教學法則是根據人腦學習的模式而設計的有效教學策略，隨後她把腦科學的一些教學策略融入自己任教的學科中，2022年9月晉升為校長後，更鼓勵老師修讀相關課程，去年開始應用於各年級的所有學科。

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佛教黃焯菴小學︱3大常用腦科學教學策略

何倩儀表示，老師會因應學生的實際情況，在30多種教學策略中選擇相應的策略。以下簡介該校常用的其中3種。

1. 具效能的合作學習結構：

同學之間互相學習和交流，有助促進社交互動和集體解決問題的能力。例如跟隔鄰同學組成一個小組，老師提出的一些問題互相討論後匯報自己的想法，從中訓練學生深層次的思考，亦可提升他們在團隊的參與感。

2.肢體回應：

設計一些肢體動作，吸引學生專注當下的課堂加強記憶。何倩儀以前任教中文科，課文中有很多四字詞語，例如學習「烏雲密佈」這四字詞時，便跟學生一同設計一些肢體動作。烏雲會在那個位置？烏雲會停留抑或走動？他們便設計了一邊指着上面一邊不停走動的動作，代表「 烏雲密佈」，把生字及動作聯繫起來，有助鞏固知識，把短期記憶，轉為長期記憶。由於學生自行創作相關動作，所以印象會特別深刻。

3. 加強課堂内的肢體活動（角色扮演）：

角色扮演幫助學生從不同角度進行反思，並可促進其表達能力、社交技巧等。有次小三的中文課上講授孝道時，老師和學生進行了角色扮演，老師扮演爸爸，多位學生輪流扮演其孩子，透過不同情境設定，例如「爸爸」生病了等，觀察學生如何表達對「爸爸」的關心，從中了解現實中他們與爸爸的日常相處。

佛教黃焯菴小學︱化學物質平衡=精神健康

何倩儀表示，多巴胺、皮質醇、血清素、腎上腺素這4種腦內化學物質的平衡對精神健康至關重要。無論是過多還是過少，都可能導致情緒障礙、焦慮、抑鬱等問題。而3至12歲是促進腦部發展的關鍵階段，充分把握這個黃金時期，為日後的精神健康奠定堅實的基礎。

當老師掌握腦科學教學法時，便可因應學生的實際情況而調整教學模式，幫助調節腦內化學物質的平衡。當學生無法回答老師的提問時，可能導致這些化學物質失衡，並使學生感到焦慮。這時老師可考慮轉換教學模式，例如提供兩個選項供學生選擇，這樣能增加他們答對的機會，使化學物質回到平衡水平，不但減輕焦慮感，還能帶來愉悅的感覺。隨着學生自信心的逐漸提升，他們也較輕鬆地應對各種壓力，促進精神健康。

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佛教黃焯菴小學︱老師分享：進修提升覺察能力

該校在多方面推動精神健康，例如把腦科學教學策略融入學科、設有教學生放鬆心情的靜觀課堂、全校老師都完成精神健康急救證書課程等。該校歐陽助校還修畢香港樹仁大學輔導及心理學系承教育局開辦有關支援有特殊教育需要學生專題課程的「三層課程」。

她表示，該課程最大的得着是加深了對精神健康疾病類的認知，堂上導師講解一些常見精神病患的相關特徵、處理方法等，亦有很多不同的案例分析，大大提升自己在精神健康方面的覺察能力，能及早識別學生情緒狀況是否屬於某些精神健康問題的表徵，從而讓他們能夠盡快得到社工及輔導員的適當跟進。家校合作對提升學生的幸福感至關重要，在與家長交談時，除能更深入了解學生的情況外，還能觀察到家長的情緒狀態，進一步促進家庭的和諧。除此之外，今時今日老師亦承受着相當大的壓力，因此掌握更多精神健康的知識，有助於更好地察覺自己的情緒。校內多個地方懸掛着「先處理心情，再處理事情」的橫額，正正道出該校對擁抱正向情緒的重視。

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