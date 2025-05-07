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賭王千金｜何超欣出席母校清華校慶獲頒卓越獎　兼擁麻省理工雙學位叻到不得了

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 53 分鐘前

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何超欣出席母校清華校慶獲頒卓越獎，非常叻女！

【清華大學/學霸/麻省理工/何鴻燊/何超欣/賭王/MIT/何猷君】已故賭王何鴻燊孻女何超欣自小品學兼優，還獲賭王激讚「靚到不得了」，可謂才貌兼備！她不但擁美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年又於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，日前她回母校清華校慶，更獲頒卓越獎，絕對是最美學霸千金！  

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賭王千金｜何超欣成何家最強學霸 

現年26歲的超欣成為何家最強學霸，擁有美國麻省理工學院（MIT）雙學位之餘，又是清華大學碩士畢業生，加上清秀面孔和高佻身材，正是人生勝利組的最佳示範。在清華主修中國公共政策畢業後，超欣獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，為環保盡一分力。

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賭王千金｜回母校清華出席校慶獲頒卓越獎

直至日前，超欣再度回清華出席校慶，身穿黑色連身短裙的她高貴優雅，並在校園內拍照留倩影，她將照片上載至社交平台，留言謂：「昨天真的是超級難忘的一天！參加了清華大學114周年校慶並被授予蘇世民書院校友公共卓越獎。獎項源於畢業後留校投身在氣候變化與可持續發展研究院的工作：在院裡發起了'Climate x'全球青年碳中和領軍者培訓線上課程，以及在過去三年帶團參加聯合國氣候大會COP，推進青年氣候行動，傳遞知識，建設氣候周平台等。」

她續說：「這三年我們已經給超過2,000名來自全球的青年培訓，也帶領超過70名學生參與到國際交流的舞臺中。這個獎是機遇，更是對過往努力的肯定，未來會在國際發展，青年教育及氣候領域繼續奮進。參與這次校慶見到很多熟悉的面孔，願清華越來越好，桃李滿天下！」原來超欣回校是獲頒發卓越獎，非常厲害！

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賭王千金｜小學讀傳統名校自小品學兼優

其實超欣從小已是叻女，她小學就讀傳統名校瑪利曼小學，三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，獲英國劍橋大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後她跟隨哥哥何猷君步伐入讀MIT，獲得建築學及管理學雙學位，其後再獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士！

同樣身為學霸的哥哥何猷君也為妹妹感驕傲，並曾公開大讚妹妹：「那個叫何超欣的女孩子，靠自己堅持不懈地努力考上了清華大學的研究生，我們全家人都為你感到無比的驕傲，能在清華讀研是多麼難能可貴的機會，要懂得珍惜，更要力學篤行。」

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