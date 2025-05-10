搭巴士抽機票｜用八達通搭九巴口岸/龍運巴士參加大抽獎　有機會贏大阪/米子/台北來回機票

【九巴/龍運/八達通/大抽獎/贏機票】咩話！依家只要搭九巴或龍運巴士就有機會贏機票？你無睇錯！即日起至7月底，以八達通乘搭指定九巴口岸路線或所有龍運路線，即自動獲得一次抽獎機會，隨時贏得大阪、米子或台北來回機票或機票折扣；大抽獎共3輪，真係搭巴士都有機會一飛沖天！

最新影片推介：

九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）及龍運巴士有限公司（龍運）與八達通卡有限公司（八達通）攜手，推出「搭巴士一嘟沖天大抽獎」活動，即日起至7月31日，乘客每次以合資格八達通*乘搭以下路線，即可自動獲得一次抽獎機會，毋須額外登記；抽獎機會更可以累積計算，乘搭次數越多，中獎機會便越大：

1. 九巴口岸路線B1 【天水圍（天慈）⇋ 落馬洲站（福田）】；

【天水圍（天慈）⇋ 落馬洲站（福田）】； 2. 九巴口岸路線B9 【屯門站 ⇋ 香園圍口岸（蓮塘）】或

【屯門站 ⇋ 香園圍口岸（蓮塘）】或 3. 所有龍運路線*

*不包括非九巴或龍運營運的聯營巴士路線、路線K12、K14、K17和K18。

▲ 九巴及龍運巴士與八達通聯手推出「搭巴士一嘟沖天大抽獎」活動，幸運乘客有機會贏取大阪或台北來回機票一張。（圖片來源：九巴FB）

搭巴士一嘟沖天大抽獎｜3輪抽獎 大獎共15張來回機票

大獎共有15個名額（3輪抽獎共15名），每人可獲大灣區航空大阪、鳥取縣米子或台北來回機票1張；

二獎則有45個名額（3輪抽獎共45名），每人可贏取價值港幣300元的大灣區航空機票折扣碼（適用於指定航線之「鍾意飛」票價產品）。

▲ 今次抽獎活動的大獎共有15個名，每人可獲大灣區航空大阪、鳥取縣米子或台北來回機票1張。（圖片來源：八達通FB）

搭巴士一嘟沖天大抽獎｜嘟得越多中獎機會越大

推廣期：2025年5月1日至7月31日

「搭巴士一嘟沖天大抽獎」活動詳情 以八達通乘搭指定巴士路線日期 抽獎日期（電腦隨機抽出） 得獎名單公佈日期# 5月1日至5月31日 6月19日 6月23日 6月1日至6月30日 7月17日 7月21日 7月1日至7月31日 8月19日 8月22日 #抽獎結果將於八達通推廣網頁及社交媒體平台Facebook和Instagram公布；首兩輪未中獎者的抽獎機會更會自動累積至下一輪抽獎。 得獎者須於 2025年9月5日下午5時或之前 透過電郵登記領獎，並需要支付稅項附加費等，亦受制於大灣區航空列明的條款及細則。

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