麥浚龍演唱會｜麥浚龍×董折《The Album》5周年番外篇　獨特舞台劇式演唱會6月謎底揭「終」

【麥浚龍 / The Album / 舞台劇式演唱會】2018年，麥浚龍Juno一手策劃並完成歷時3年的《The Album》專輯系列，成功以1986年切爾諾貝爾核洩為背景骨幹，將一對名為董折和浦銘心的年輕人愛情故事帶進樂迷心中。

短短三年間，Juno成就「The Album」三部曲，樂迷亦見證董折與浦銘心從結合、磨合到決裂，猶如經歷幾個時光交錯與人事牽連，卻終究難逃愛恨糾纏。為迎接5周年，Juno宣布於6月在亞洲國際博覽館開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》，把故事終章搬上舞台。

麥浚龍演唱會｜「The Album」系列匯集多位藝人參與

麥浚龍創作的「The Album」系列包含3張專輯，30首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。

Juno成功樹立本土樂壇罕見的音樂企劃典範，此音樂企劃如同電影般衍生眾多角色，三部曲更匯集黎明、古天樂、林家棟、林嘉欣、韋羅莎、鄭伊健、謝安琪等藝人參與。

2020年，《The Album》專輯系列宣告完美落幕，但董折與浦銘心的故事似未終結。為迎接5周年，Juno於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》，把故事終章搬上舞台，卻因當時身體抱恙，被迫暫緩計畫。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 《勇悍 17》。 ▲ 《黑盒》。

麥浚龍演唱會｜6月亞洲博覽館謎底揭「終」

休養後，此企劃將於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。

故事始於董浦在舊居發現的破舊公文袋，揭開一段隨時間流逝而漸被遺忘的淒美往事，她拼湊這些零散記憶碎片，解開父母董折和浦銘心羈絆一生的謎團，謎底揭「終」，真相將呈現到香港亞洲博覽館Arena舞台上。

▲ 麥浚龍x董折《The Album》5周年番外篇企劃，6月故事延伸亞洲博覽館 謎底揭「終」。

《The Album : In the Name of a Father.》番外篇企劃info：

日期: 2025年6月21日

演出時間: 8:00 PM

地點: 亞洲國際博覽館 Arena

門票: HKD 999 / 799 / 599 (全坐位)

原購專屬優先訂票：5月14日 3:00PM-11:59PM

Live Nation 會員優先購票：5月15日 3:00PM-11:59PM

公開發售：5月16日 3:00PM

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