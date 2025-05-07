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一路走好丨44歲歌手苟偉突猝逝　生前受嚴重抑鬱困擾此生無緣做張杰演唱會嘉賓

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【苟偉/猝逝/張杰/抑鬱/黄家强】內地創作歌手苟偉驚傳昨日（6）下午逝世，年僅44歲。消息傳出後，不久他的圈中好友亦證實死訊並發文悼念。據了解，與人氣歌手張杰共同創作《北斗星的愛》而成名的他，生前曾受嚴重抑鬱，更因此缺席對方演唱會，雙方因此生出誤會，直到2023年雙方受邀參與綜藝節目時展開對談，才解開彼此心結。

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綜合內地傳媒報道，苟偉死因尚未正式公開。他的好友袁成傑其後證實死訊並發文弔唁：「那個曾經的抱著吉他唱著『海闊天空』的你，那個包著頭巾還是滿頭大汗的你，那個總是嘲笑著自己是個靈活大胖子的你，那個愛唱歌愛音樂愛Beyond的你，我會永遠記得你，苟偉老大。」

苟偉於2004年參加「我型我show」比賽獲亞軍出道，比賽期間和獲冠軍的張杰共同創作「北斗星的愛」，賽後更拜有份擔任評判的BEYOND黃家強為師，師徒亦曾同台合唱歌曲。他2010年曾受邀為5.12地震創作後續形象歌曲「四川依然美麗」，形象十分正面。

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2023年、張杰及苟偉參與湖南衛視《時光音樂會》錄製，節目里，張杰曾講述了一個心結。原來十幾年前他曾於成都開演唱會時，曾兩次向苟偉發訊息邀請他參加自己的演唱會，惟均未得到任何回應，苟偉於節目中一度沉默了數秒，才開口解釋原因。苟偉表示他當年其實患有嚴重抑鬱症，並且有私下去了演唱會現場支持，只是未有勇氣上台演出。

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據了解，苟偉去世前數天開直播時，曾提及即將舉辦演唱會的張杰，再邀請他去參加，豈料，如今苟偉卻突然離世，令2人歌迷都深感意難平。苟偉離世的消息，也讓不少張杰粉絲心痛表示：「不敢聽《北鬥星的愛》了，杰哥要怎麼釋懷」。

抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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