行行出狀元︱貪靚美女棄醫護轉行做地盤　毋懼日曬雨淋半工讀望當總管

【VTC/職學計劃】為求追夢，有多少人願意日曬雨淋在所不計？曾任職醫護的Irene，不忍每天面對生離死別，受擔任工程師妹妹的影響，毅然「轉跑道」走進男人堆中的地盤當學徒，學習處理建築材料、量度石屎使用量等確保工程質量。她笑言，難得找到喜愛的工作，即使「好天曬，落雨淋」都從不介意，「唯有搽多啲防曬」！

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VTC職學︱女性細心在地盤工作有優勢

中學會考畢業後，修讀過商科副學士的張穗笙（Irene），曾在私家醫院急症室任職健康服務助理，協助醫生診症、處理小手術、執行病人護理工作，奈何工作數年，Irene不忍每天面對生離死別，突然萌生轉換新環境念頭，同時受任職工程師的妹妹影響，2023年參加職業訓練局（VTC）職學計劃，現時每星期一天回校修讀土木工程高級文憑課程，其餘4天到金門建築有限公司，擔任工程技術員（營造）學徒，實行邊學邊做。

外表斯文的Irene，從來都沒想過自己在地盤工作，「整理建築材料、協助基本建築工序、處理混凝土計算石屎用量，確保工程地樁穩固等」，每天都在男人堆中工作，Irene笑說，

冇人會蝦我，反而因為只有數名女性，他們都會以禮相待，見到有女仔會仲開心！

▲ 熱愛地盤工作的Irene，不介意天天日曬雨淋。（VTC圖片）

Irene皮膚白皙，卻天天要日曬雨淋，何會後悔入行？她承認自己是「貪靚」，但好不容易找到自己熱愛的工作，「犧牲」樣貌都在所不計，「唯有搽多啲防曬」。談到女性在地盤工作，可會令男士聽聽話話，她認為，女性的優勢在於溝通能力較強、細心和觀察力較好，因此能不時提醒工人安全指引、保持工地整潔。她希望，完成學徒訓練後，繼續修讀大學學位升上工程主管及工地總管，展開她人生新一頁。

VTC職學︱10年內由學徒升為助理工程師

同樣參加VTC職學計劃的郭偉樂，曾在職場打滾6年，有感沒有一門手藝，難以在社會立足，於是受早年已修讀氣體燃料工程相關課程的弟弟啟發入行。10年前透過職學計劃加入香港中華煤氣有限公司，擔任用戶氣體燃料技工學徒，跟師傅邊做邊學，上門為住宅客戶維修煤氣爐具，同時半工讀學習專業的燃氣裝配、燃氣設備檢測、事故處理等知識。

▲ 郭偉樂10年內由用戶氣體燃料技工學徒，晉升至助理工程師。（VTC圖片）

其後在煤氣公司升任至技術員，為爭取之前錯失的時間，他努力裝備自己，工作同時完成IVE屋宇裝備工程學高級文憑、VTC才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學合辦的「屋宇裝備工程」相關學士學位銜接課程。2023年他更上一層樓，晉升為助理工程師，薪酬較入行時增幅為倍數以上。

現時，他專責煤氣立管維修、與大廈管理處接洽等管理工作，同時，在本地大學兼讀「高效能建築」相關碩士學位課程。他表示，10年的努力毫不簡單，一般人士需要4至5年，才可申領合資格氣體工程人員8個牌照，但經過學徒訓練，花了3年就取得，「希望未來5年內，可考取註冊工程師資格」。

▲ Irene（右一）昨日獲頒傑出菁英練習生。旁為VTC副執行幹事沈朝暉（中）及郭偉樂（左）。（TOPick記者攝）

同場加映：VTC 5月10日舉行開放日

另外，VTC將於本周六（10日）在香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校，舉辦「VTC選科策略資訊日」，介紹學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑等課程特色、個人課程諮詢、教學示範及體驗活動，參加者即場報讀課程更可獲豁免180元報名費。

▲ VTC將於本周六舉辦「選科策略資訊日」，介紹學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑等課程特色。（VTC圖片）

VTC選科策略資訊日 日期﹕ 2025年5月10日（星期六） 時間﹕ 下午1時至6時正 地點﹕ HKDI及IVE（李惠利）將軍澳景嶺路3號 詳情： VTC網站 查詢： 2836 1888

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