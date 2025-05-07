虐兒｜4個月大男嬰疑遭虐待情況危殆　57歲內地持雙程證女子被捕

瑪麗醫院周一（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血，目前情況危殆。警方拘捕一名57歲內地女子，其被控「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，明日（8日）上午於東區裁判法院提堂。

據報，該名男嬰周一下午由其57歲伯娘帶到港怡醫院診治，同日傍晚，男嬰被轉往瑪麗醫院深切治療部留醫。經檢查後，男嬰腦部出血及懷疑患有「嬰兒搖晃症候群」，瑪麗醫院醫生逐報案。

警方指，昨日（6日）接獲西區薄扶林道一醫院職員報案，指一名約4個月大男嬰周日（5日）因身體不適，半清醒被送往該醫院接受治理。該名男嬰沒有表面傷痕。院方經檢查後，懷疑男嬰曾受不恰當對待，遂報警求助。

警方高度關注案件，人員經深入調查後，西區警區重案組人員於昨日晚上於香港仔區拘捕一名57歲内地女子，該名被捕女子已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。

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