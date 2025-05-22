家居陷阱｜微生物學家警示廚房10大細菌黑點　1個位置比馬桶污糟200倍

【家居衛生／馬桶】不少人都認為廁所細菌多，但原來有一個地方含菌量更高，美國有微生物學家曾拆解該區10大細菌黑點及清潔對策，強調忽略清潔恐引發食源性疾病。

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綜合外媒及《BBC》報道，美國亞利桑那大學公共衛生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba研究指出，廚房才是家中細菌最密集的「隱形毒窟」，常見10大黑點含菌量遠超馬桶座圈，其中廚房海綿每平方英吋含1,000萬個細菌，比馬桶髒20萬倍，洗碗布亦達2萬倍！

家居陷阱｜實測3大細菌密集用品 數據驚人

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馬桶座圈： 每平方英吋50個細菌。

每平方英吋50個細菌。 砧板： 糞菌數超馬桶200倍。

糞菌數超馬桶200倍。 海綿：每平方英吋1,000萬個細菌，髒20萬倍。

家居陷阱｜專家警告：生肉處理是最大污染源

Gerba指出，生肉表面常帶屠宰過程的糞便細菌，處理時若觸碰冰箱、水龍頭等處，將擴散至整個廚房。倫敦大學病毒學教授John Oxford補充，砧板與海綿的大腸桿菌反映潛在致病風險，如沙門氏菌、志賀氏菌，嚴重可致食物中毒。



專家建議，生肉處理區應獨立，使用後立即消毒檯面與器具，並避免重複使用同一塊抹布擦拭多處。Gerba直言：「與其恐懼馬桶，更該害怕砧板！」呼籲民眾重新審視廚房衛生習慣。

家居陷阱｜10大廚房細菌熱點 砧板糞菌超馬桶200倍

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10大廚房細菌熱點｜1.水龍頭把手

成因：處理生肉後最先接觸部位，易殘留糞大腸菌群。

清潔方法：每日用肥皂水擦洗。

10大廚房細菌熱點｜2.水槽排水孔、濾網

成因：食物殘渣堆積引惡臭，滋生沙門氏菌。

清潔方法：每週拆洗，熱水沖灌。

10大廚房細菌熱點｜3.冰箱把手

成因：大腸桿菌、金黃葡萄球菌溫床，因頻繁接觸未洗手。

清潔方法：多用途清潔劑每週消毒。

10大廚房細菌熱點｜4.冰箱保鮮抽屜

成因：蔬果肉類殘液藏李斯特菌、酵母菌，每月至少清1次。

清潔方法：抽屜拆出用溫和清潔劑擦洗。

10大廚房細菌熱點｜5.微波爐內部與把手

成因：食物噴濺油脂滋養病菌，影響加熱效率。

清潔方法：檸檬水蒸洗後擦拭。

10大廚房細菌熱點｜6.抽油煙機濾網

成因：油垢降低吸力，黴菌隨氣流擴散。

清潔方法：每月以小蘇打泡洗。

10大廚房細菌熱點｜7.烤箱底部與層架

成因：食物碎屑引蟑螂螞蟻，傳播病原體。

清潔方法：吸塵器清理後肥皂水刷洗。

10大廚房細菌熱點｜8.調味料罐身

成因：烹煮時沾染生肉細菌，瓶口成交叉污染源。

清潔方法：熱水沖洗後徹底晾乾。

10大廚房細菌熱點｜9.海綿、抹布

成因：單塊抹布細菌達5,000億個，海綿檢出362種菌種。

清潔法：使用後擰乾懸掛，每月更換。

10大廚房細菌熱點｜10.砧板背面與縫隙

成因：糞便細菌數比馬桶多200倍，沙門氏菌潛藏裂痕。

清潔方法：正反刷洗，定期鹽水殺菌。

同場加映｜正確清洗及消毒砧板6大重點

臺灣國立海洋大學食品安全與風險管理研究所莊培梃助理教授曾指出，生食和熟食應該使用不同砧板處理，使用後亦應馬上清潔：

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資料來源：BBC

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