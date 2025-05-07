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更年期｜43歲陳嘉樺自爆受夠「大姨媽」想提早停經　因家族有1基因遺傳【附醫生拆解提早更年期迷思】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【陳嘉樺／停經／更年期】現年43歲台灣女星陳嘉樺（Ella）一向真性情，最近出席品牌活動時接受傳媒訪問，自爆想提早收經，原因讓人哭笑不得。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

台灣女星陳嘉樺（Ella）最近出席品牌活動時接受傳媒訪問，自爆想提早收經，指自己最近月經失調，於是去看中醫調理身體，同時亦好奇自己是否即將進入更年期。當時中醫師告訴她，她現在的情況像是更年期前期。豈料，Ella雙眼發亮，自爆自己很渴望進入更年期：

因為我不想要月經來啦，很麻煩！

Ella續指，自己從小就已經有這個「盡快步入更年期」的願望，惟以她的年紀來說，43歲就已經更年期前期的話實屬言之尚早，故此中醫師就幫她調理好身體。經過一番努力後，她經期已經回復正常，直言大家不用擔心她！Ella亦有提及，自己家族有遺傳「早更」基因，故此如果她早於50歲前出現更年期症狀，亦情有可原。

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更年期｜醫生拆解提早更年期迷思

1.初經愈早更年期愈早？

月經來得愈早，更年期亦會相應提前？本港生殖專科江穎珊醫生曾接受訪問時指出，正常更年期應在50至52歲出現，醫學界將40歲前停經定性為「卵巢早衰」，惟來經年齡未必影響收經時間。「卵子在出生時已有『定數』，一般人有100萬顆卵子，到11、12歲初經時已減至50萬顆；而卵子具淘汰性，每次經數顆卵子競爭後才排出一顆，變相有卵子被浪費。即使初經較遲，若本身卵巢的卵子數目較少，或每次來經都淘汰大量卵子，卵巢亦有機會提早衰退，故初經時間與更年期未必有直接關係。」

2.患病導致提早收經？

更年期來得早，原來大部分成因與疾病有關。江醫生指出，基因影響及疾病都是致卵巢早衰成因之一，曾有患者年幼時因患血癌接受化療，導致24、25歲便停經，惟疾病非導致過早收經的唯一因素︰「研究發現吸煙對卵巢有直接影響，香煙所含的尼古丁等化學物質都是有毒物，會殺死卵巢細胞及卵子，加速卵巢衰老。」

更年期｜5點自測更年期

女士們可以如何知道體內刺激素足不足夠？北京中醫藥大學東方醫院中醫師郝鈺在社交平台「小紅書」發布短片，提出5點供女士們自測：

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更年期｜5大更年期常見徵狀

根據香港家庭計劃指導會資料顯示，年期是女性生命中一個自然的現象。婦女到了45至55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致周期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜周期性的增厚、剝落及出血。結果月經周期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。一般而言，這些情況會持續一段時期，直至月經不來。當婦女超過一年以上沒有月經，才可說是絕經。

由於更年期間女性的雌激素降低，除了會引致停經外，也會引起其他生理和心理的轉變。以下是更年期間常見的徵狀：

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更年期｜卵巢早衰5大徵兆

據台灣婦產科醫生詹景全在當地節目《醫師好辣》指出，若女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

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