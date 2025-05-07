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凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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邱淑貞跟大女沈月和二女沈日同框。

【邱淑貞/沈月/沈日/沈嘉偉/星二代】90年代性感女神邱淑貞，於1999年嫁給時裝I.T集團創辦人沈嘉偉後息影，婚後她育有3名女兒沈月、沈日和沈晨，近日邱淑貞一家往內地旅遊，大女沈月於社交網罕有分享三母女照片，邱淑貞的凍齡樣讓人驚豔！

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凍齡靚媽邱淑貞｜母女同框如姊妹花

沈月於今日（5月7日）連發兩帖文分享外遊照兼寫道：「Xi’an family trip」，從照片所見，邱淑貞跟兩名女兒沈月和沈日去西安睇兵馬俑，母女仨跟友人於西安鐘樓前合影，只見她們均穿白T恤，而戴著口罩的邱淑貞合照時晒出V字手勢，外貌年輕的她跟兩女兒十足姊妹。

另一張照片見沈月跟邱淑貞拖手於街頭漫步，沈月更加上「我」以及「媽媽」的標籤，感覺幾溫馨。另外，沈月晒出跟妹妹沈日的合照，20歲的沈日似甩掉babyfat，下巴尖尖兼樣貌標緻，其顏值開始直逼姐姐沈月。

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凍齡靚媽邱淑貞｜女神靠4招凍齡

現年56歲的邱淑貞當年憑一副姣好身材獲封性惑女神，雖然已為三女之母，不過她依然Keep得好好，身形和外貌沒多走樣，當中她靠4招成功凍齡。

邱淑貞昔日拍戲的學生造型。（劇照）

邱淑貞保養方法｜1.愛用純天然護膚品 

邱淑貞會嚴選護膚品，當中她會細看成份表，避免挑選太多化學成份及不適合自己皮膚的護膚品，她更特別鍾情純天然的成份。

邱淑貞保養方法｜2.自製天然磨砂膏

56歲的邱淑貞的皮膚依然透亮白滑，原來她喜歡自製天然磨砂膏，用橄欖油與砂糖混合為臉部進行磨砂，不但可以去角質，橄欖油更能滋養肌膚。

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邱淑貞保養方法｜3.必喝「五色蔬果汁」

要保持姣好身段亦要從飲食入手，除避免吃加工食品，邱淑貞每天也喝一杯「五色蔬果汁」，將蘋果、梨、士多啤梨、紅蘿蔔及葡萄打成汁喝，有助排走身體毒素外，更具抗氧化功效！

邱淑貞保養方法｜4.勤做運動 

儘管多忙，邱淑貞每天會抽一小時做運動，她尤其鍾情於瑜珈，可以放鬆身心還能令身材保持輕盈，故50多歲的她身材也不走樣。

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