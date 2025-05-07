英年早逝︱39歲登山家攻頂「全球第5高峰」疑心臟驟停喪命　生前籌集100萬美元助兒童血癌研究

【登山／心臟驟停／血癌／白血病／腦瘤】R.I.P！日前，美國一名39歲登山家在挑戰海拔8485米高的「馬卡魯峰」準備攻頂時，疑因心臟驟停身亡。據悉，死者生前正與白血病抗爭，這次登山也是為一間兒童醫院募款，幫助兒童血癌研究計畫的臨床試驗，在此前已經籌得100萬美元。

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綜合外媒報道，美國39歲登山家潘科（Alexander Pancoe）日前挑戰全球第5高峰、海拔高達8485米的「馬卡魯峰」（Makalu）時不幸離世。「尼泊爾喜馬拉雅嚮導」（Himalayan Guides Nepal）總經理保德爾（Iswari Paudel）表示，5月4日晚間，潘科正在準備攻頂，他先是前往3號營地適應高度後，返回2號營地，卻開始感覺身體不適。隊友們紛紛展開急救，但潘科仍在1小時左右後身亡，推測很可能死於心臟驟停；真正死因尚待法醫相驗。

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生前對抗白血病 為癌童募款100萬美元

據了解，潘科畢業於美國西北大學，是一名擁有豐富經驗的登山家，曾完成「探險家大滿貫」（Explorer's Grand Slam），包括到達北極與南極，並且攀登七大洲最高峰。

不過，潘科在年輕時曾罹患腦瘤，後來康復；近期又開始與慢性骨髓性白血病（chronic myeloid leukemia）抗爭。而潘科這次攀登「馬卡魯峰」，目的是為了替芝加哥「盧里兒童醫院」（Lurie Children's Hospital）兒童血癌研究計畫募款。在此之前，潘科已經籌得100萬美元，用於研究計畫的臨床試驗。

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同場加映：3大常見腦瘤 + 5大常見症狀

神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括：

良性的腦膜瘤

惡性的腦部膠質瘤

癌細胞腦部轉移

黃秉康解釋，即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

而腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心：

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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同場加映：血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

以下為血癌6大徵狀︰

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