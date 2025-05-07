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女神張曦雯｜Kelly開幕活動分享護膚心得　綻放獨一無二的女神閃亮光采

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

張曦雯擔任護膚品牌新店揭幕禮嘉賓，並現場分享更現場分享女神獨特護膚心得。

張曦雯(Kelly)昨日（5月6日）受邀到元朗參加護膚品牌開幕活動，現場分享女神獨特護膚心得，並率先體驗品牌為其度身訂造的「自然美肌之旅」，親身感受礦物護膚的非凡力量，綻放由內而外的女神閃亮光采。

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張曦雯Kelly｜開幕活動分享護膚心得

Kelly對品牌產品讚不絕口，表示特別欣賞品牌對天然礦物護膚理念的堅持，尤其是品牌旗艦店的全方位自然美肌體驗，讓她在繁忙的拍攝工作中，身心都可以沉浸於大自然的力量之中，真正做到由內而外的全面呵護與放鬆，迎接未來不同的挑戰。

另外，品牌行政總裁及集團創始人還為張曦雯送上產品、花束及大蛋糕，預祝Kelly5月11日生日快樂。

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