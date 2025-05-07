女神張曦雯｜Kelly開幕活動分享護膚心得 綻放獨一無二的女神閃亮光采
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撰文： 文體藝online
發布時間： 46 分鐘前
張曦雯(Kelly)昨日（5月6日）受邀到元朗參加護膚品牌開幕活動，現場分享女神獨特護膚心得，並率先體驗品牌為其度身訂造的「自然美肌之旅」，親身感受礦物護膚的非凡力量，綻放由內而外的女神閃亮光采。
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張曦雯Kelly｜開幕活動分享護膚心得
Kelly對品牌產品讚不絕口，表示特別欣賞品牌對天然礦物護膚理念的堅持，尤其是品牌旗艦店的全方位自然美肌體驗，讓她在繁忙的拍攝工作中，身心都可以沉浸於大自然的力量之中，真正做到由內而外的全面呵護與放鬆，迎接未來不同的挑戰。
另外，品牌行政總裁及集團創始人還為張曦雯送上產品、花束及大蛋糕，預祝Kelly5月11日生日快樂。
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