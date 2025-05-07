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謝婷婷懷孕︱謝婷婷開Baby shower派對　戴戒指疑已婚第二胎似陀男B

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

謝婷婷開Baby shower派對。

【謝婷婷 / 謝婷婷懷孕 / 謝婷婷男友】現年42歲謝婷婷（Jennifer）在日前在個人社交平台上載與男友Mathew合照，相中的謝婷婷拿住超聲波照宣布再做媽媽，網民紛紛送上祝福，婷婷的好友日前更獲與她舉行Baby Shower派對。

謝婷婷在2019年突然宣布誕下女兒Sara，之後母女移居加拿大生活，不過女兒生父身份卻一直保密。在今年情人節，謝婷婷於社交平台放閃公開外籍靚仔男友Mathew的容貌同時表示在蜜運之中。

另外，謝婷婷日前公布懷孕時，騷出兩張蛋糕照，當中切開網球造型蛋糕露出天藍色夾心，相信她今胎是懷男BB，如果真的為Sara帶來一位弟弟的話，婷婷剛湊夠一個「好」字。

謝婷婷男友︱謝婷婷筍盤男友Mathew背景曝光　譜姊弟戀甜蜜宣布有喜做媽媽

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謝婷婷懷孕︱無名指戴戒指

在昨日，謝婷婷於個人IG以限時動態方式分享「Baby Shower」派對照片，並寫「heart is so full」，而參與派對的朋友亦有在社交平台分享相片。當日有十多位好友出席派對，收到的禮物堆滿一屋，包括有BB車、BB安全座椅、衣服、玩具等。

因為照傳統，Baby Shower派對在預產期前約4至6周舉行，因照推算婷婷或許在今個月底至下月初出「卸貨」生BB再做幸福靚媽，從派對相中所見，她挺住巨肚但手腳仍然保持纖幼，不過最令網民注目是她的無名指戴上戒指，令外界測她與Mathew或已結婚。

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謝婷婷再做媽媽︱謝霆鋒再做舅父　謝婷婷與男友騷超聲波照宣布懷孕

謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃　首度認愛分享與外籍男友生活照

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