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營養補充劑｜醫生點評5種常見保健品　1類營養素攝取過量恐增癌症死亡風險

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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【服藥禁忌／保健品／抗老／維他命／葉酸】為了維持身體健康，不少人會額外吃保健品。內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼日前提醒，即使每日吃得很飽，仍可能缺乏微量營養素。最新研究顯示，有5種營養素不能亂吃，否則可能引發副作用，甚至增加致癌風險。

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內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文指出，雖然多數人每天都能吃得很飽、甚至吃得很胖，但仍可能出現「微量營養素」不足的情況。根據《新英格蘭醫學雜誌》2025年研究，有5種營養素不能亂吃，否則可能引發副作用，需特別留意以下幾種情況：

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1. 維他命D：需兼顧日曬

維他命D是目前美國最常見的缺乏營養素之一。最新調查發現，超過五分之一的人維他命D不足，尤其容易發生在年輕人、黑人族群、冬季、少喝牛奶或不常曬太陽者身上。

美國醫學會認為血中濃度 50 nmol/L以上為充足，低於30 nmol/L則屬缺乏。值得注意的是，即使服用綜合維他命，仍有26%的人攝取不足，5-7%的人處於缺乏狀態。因此不能只靠保健品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。

2. 維他命B12：素食者需注意

維他命B12只存在於動物性食物如肉類、魚類、牛奶和蛋。純素食者若未額外補充，容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。在老年人、胃切除手術後或腸胃吸收不良的人中，也很常見。

3. 抗氧化劑：過量無益

雖然曾被期待能抗癌、防老、護心，但科學研究並未證實高劑量補充有益，反而可能帶來副作用。例如：高劑量維他命A會增加骨折與前列腺癌風險，維他命E則可能提升感染率與死亡率。至於，特定配方如維他命C、E、鋅與葉黃素組合對眼睛黃斑部病變患者確有幫助，而攝取天然的蔬菜水果會是最好的抗氧化物來源。

4. 鐵：青春期女生與孕婦風險高

美國青少女中近四成有鐵質不足問題，嚴重者可能發展為缺鐵性貧血。月經量多、孕婦及素食者風險較高。可透過檢測血液中「鐵蛋白」數值判斷是否缺鐵。飲食方面，肉類中的「血基鐵（heme iron）」吸收率最好。必要時可補充鐵劑，但過量可能導致便秘或噁心。

5. 葉酸：預防神經管缺陷

自1998年起，美國強制在麵粉和米中添加葉酸，成功降低胎兒神經管缺陷發生率。如今葉酸缺乏問題已大幅改善。但過量補充葉酸（>1000微克/天）可能影響維他命B12代謝，故不宜濫補。

蔡明劼醫生表示，美國營養與飲食學會建議，只在飲食無法滿足需求時才考慮補充劑。某些族群如發育中兒童、慢性病患者、懷孕哺乳中的婦女、老年人及素食者較易出現缺乏狀況。他強調，不建議亂吃保健品來「預防疾病」，因目前缺乏強力證據支持此做法。均衡飲食才是根本之道。若飲食習慣紊亂，盲目補充保健品只是浪費金錢，無助提升健康。

同場加映｜4大保健品禁忌組合

台灣藥劑師蘇柏名曾在《icare 愛健康》頻道中提到，保健品和藥物之間是否需要間隔服用，取決於兩者之間會否產生交互作用。若產生交互作用，就必須隔一段時間再吃。他整理出4種常見的保健品與藥物的禁忌配搭，提醒民眾服用時要注意。

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資料來源：內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼

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