日本酒店禁忌｜住日本酒店4大物品唔拎得　業者警告有紀錄　終極手段曝光！

【遊日注意/日本酒店備品】酒店內通常都會提供日常品予入住旅客，退房時可以免費拿走，不過房內的其他物品就切勿帶走！北海道札幌東急REI酒店近日指，有4種備品經常會被客人盜取，又強調每個房間的物品數量也會有紀錄，很容易察覺到數量減少，出現過於嚴重的盜取情況更會即時報警處理！

日本酒店禁忌｜日本酒店4種備品最常被偷

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北海道札幌東急REI酒店近日在社交平台TikTok指，毛巾、浴袍、熱水壺和風筒4種備品最常被客人竊取，提醒入住日本酒店時切勿帶走那些物品，又指即使是衣櫃內的芳香噴霧瓶等物品，也屬於酒店財產。

同場加映：住酒店入房必做步驟

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日本酒店禁忌｜前酒店職員分享大型家具也被偷

影片引發大批網民討論，有自稱曾是酒店清潔人員的網民分享，曾遭遇房客企圖盜取電視、椅子等大型電器及家具，必須報警處理。除了大型家具，亦有不少房客會帶走毛巾、拖鞋等消耗品，令清潔人員感困惑。

不少網民對此感到震驚，表示「熱水壺帶走太誇張」、「飯店之間應共享不良住客紀錄，採取拒絕入住等措施」、「真的有人會這樣做嗎？」、「完全沒想過吹風機和熱水壺可以帶走」。

▲ 住酒店2種免費物品必帶走，旅遊達人讚搭飛機時超有用！

同場加映：旅遊攻略｜住酒店2種免費物品必帶走 旅遊達人讚搭飛機時超有用

酒店有很多免費物品供住客使用，如個人衛生用品、即沖飲品等，原來當中暗藏兩件物品，在搭飛機時超有用，就連機師亦大讚聰明做法，即睇邊兩件物品，以及如何在飛機使用。

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同場加映：親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密 入住酒店房4種物品千萬勿用

有前酒店員工於社交平台爆料，呼籲不要使用4種酒店物品，真相遠比想像中更嘔心。她在影片中，引述一名於酒店工作長達20年的前同事，告知她一些酒店不為人知的秘密，並警告旅客若然入住酒店，某些東西千萬不要使用。

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