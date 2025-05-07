萬宜水庫東壩｜羅淑佩：郊野公園交通不能無限量增加　考慮安排穿梭車及限制的士駛入

西貢萬宜水庫東壩成為內地旅客打卡熱點，但礙於人潮，引致交通混亂。有議員關注東壩作為生態保護區，當局會否全面檢視偏遠郊區的交通配套，以及評估人流和車輛上限，並積極改善郊區流動網絡覆蓋問題。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（7日）在立法會回應議員口頭質詢時表示，政府上月曾就優化萬宜水庫東壩情況舉行跨部門會議，表示在五一黃金周的長假期間，萬宜水庫東壩仍大致暢順。又指，在東壩成為旅遊熱點後，3月底人流最高峰錄得約4300人次；而五一長假期僅約3000多人次，認為旅客會「錯峰出行」。

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羅淑佩強調，當局不能無限量在郊野公園增加交通服務，並須以保護生態環境為大前提，當局會考慮設立人流資訊平台、安排適切接駁穿梭車輛、甚至限制的士在高峰期進入等措施，並同時將積極加強推廣其他行山路徑或島嶼，如龍脊、城門水塘、千島湖等，期望分散人流。

林素蔚又建議，考慮在東壩附近增設快船服務，以紓緩東壩一帶的陸路交通壓力。羅淑佩對此回應指，目前萬宜水庫東壩並沒有適合渡輪上落客的碼頭或登岸設施，而白腊村距離東壩約2.1公里，約1小時的步行路程，而且該處規模較少、水深不足，並不利船隻停泊。

至於流動網絡，羅淑佩表示，目前郊野公園流動網絡覆蓋率約8成，商經局已制定擴展5G網絡至鄉郊地區計劃，料可提升至9成以上，而主要行山徑覆蓋率將達98%以上。

民建聯李世榮引用警方數據，指5月2日共有700多輛的士進出東壩，關注可否引入類似高爾夫球車的「觀光電動車」接載旅客往東壩。羅淑佩表示，太多的士進入是令人感覺難以管制的原因，小巴可減少車次和對頭車問題，重申有關道路並非設計容納大量車輛，整體交通規劃會再與運輸署商討。

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