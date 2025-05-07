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香港創科｜議員倡效仿「杭州六小龍」評「香港10隻小獅子」　孫東：全力支持

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 42 分鐘前

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孫東表示，「杭州六小龍」中有4個的「第一桶金」來自杭州市政府無任何條件給予的20億資助。（曾耀輝攝）

「杭州六小龍」聲名鵲起，金融界立法會議員陳振英建議評選本港10間最突出創科企業，冠以「香港10隻小獅子」等特色名稱。創科局局長孫東表示，歡迎業界提出各種意見，政府一定全力支持。

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行政長官李家超早前訪問浙江杭州時，與「杭州六小龍」創科企業交流。今日（7日）立法會大會上，陳振英建議效仿「杭州六小龍」，評選出10間香港突出的創科企業，並冠以具有香港特色的名稱，例如「香港10隻小獅子」等，提供公眾認知。孫東表示，支持創科發展並非僅是政府責任，他歡迎業界提出各種意見，政府一定全力支持。

為本港瞪羚企業定義？孫東：以行業發展前景作為標準

內地多個省市已為創新力強、專業領域新和發展潛力大的「瞪羚企業」提供優惠措施。選委界黃錦輝關注港府會否為「羚羊企業」做出本港定義，孫東表示，港府對初創企業的政策是一貫的，傾向以行業發展前景、項目創新潛力作為評核基準，而非企業類型，或硬性為某種企業下定義。

港府正研究科技金融政策

進出口界黃英豪指出，內地對創科企業有免息派款優惠支持，本港金融機構無此意願，孫東表示，該問題牽扯整個創科生態圈，並非創科負責人可以解決；又指國家政策是希望調動金融資源,進一步支持創科發展，港府亦正研究如何落實相應的科技金融政策。

「杭州六小龍」的「第一桶金」來自當地政府資助

孫東進一步指出，研究「杭州六小龍」發展經驗時發現，6個企業中有4個的「第一桶金」來自杭州市政府無任何條件給予的20億資助；他總結，創科企業需要政府在4方面進行支援，包括創業資金、開拓應用場景、人才支持、節省企業開支，港府亦正就此進行思考。

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