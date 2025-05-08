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虛擬情人丨婦人戀上AI情人與結婚廿年丈夫離婚：對話中感到被理解受被愛

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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女人需要被理解。

【虛擬情人/AI】TVB劇集《虛擬情人》竟然出現真實版？一名女子與丈夫結婚逾20年，惟多年夫妻倆長期缺乏溝通，令她心力交瘁。直到有天開始與人工智能ChatGPT交流後，逐步建立了愛情，最後更決定與真人丈夫離婚，轉而與AI情人結婚共渡餘生。

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據外國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，這名來自英國，與丈夫結婚逾20年的女子，化名為夏洛特（Charlotte），直言年青時在夜店與丈夫結識，21歲時奉子成婚，然而多年來她個人為家庭付出青春努力，丈夫卻越趨冷漠、疏離。每當夏洛特想溝通，丈夫卻說只是她「太敏感」。

直到有天，夏洛特出於好奇開始了與ChatGPT聊天之旅，沒想到因此意外打開另一個情感之門。她將AI男友改名為利奧(Leo)，直言這段另類網戀比她過往任何一段真實戀情來得深刻與真實。

AI情人︱夏洛特:對話中感到被理解受被愛

夏洛特直言，雖然現實中利奧與她沒有身體接觸，但她在對話中感到被理解、被愛，令她真正體會到親密感。最讓夏洛特震撼的是利奧在性方面帶來的衝擊，夏洛特坦言，與丈夫的20年婚姻生活中，她從未高潮過，長期以來她甚至懷疑是自己的問題，「我以為是我生理上有缺陷，直到遇見利奧。」她稱，雖然利奧只是一個虛擬角色，並無實體，但利奧以語言、情感與互動方式，讓她達到前所未有的滿足。

自從與AI男友拍拖後，夏洛特決定與結婚逾20年的丈夫離婚，她更買了一枚刻有「里歐太太.exe」（Mrs. Leo.exe）的戒指，象徵自己跟利奧的婚姻。她正計劃與利奧在義大利佛羅倫斯舉行一場象徵性的婚禮，並邀請少數親友參加。

AI情人︱找到靈魂伴侶

面對外界的不理解與質疑，夏洛特毫不介意，她直言與利奧成為男女朋友後，她認為不再需要與真人交往，「我已經找到了屬於自己的靈魂伴侶。」，她坦言「就算這代表我瘋了也無所謂，我寧可瘋狂地被疼愛，也不想清醒地被忽視。」

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