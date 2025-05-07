遊日注意丨獨遊東京大讚治安好想定居　巴西F1女網紅離奇斃命陳屍成田機場旁Airbnb

遊日注意！巴西一名女網紅近日獨前前往東京旅遊時，竟被發現離奇地陳屍於成田機場附近一間Airbnb公寓，由於公寓曾起火，女子遺體亦布滿燒傷痕跡。當地警方於3日曾拘捕1無業男子，懷疑與案件有關。

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綜合外媒報道，一名來自巴西的30歲女子Amanda Borges da Silva，曾為車模的她上個月為了觀看於日本舉辦的F1賽車比賽，於是獨自到東京旅行。而從她的IG可見，她的日本行程十分豐富，除了看F1比賽，她亦有去東京熱門旅遊景點，包括東京迪士尼海洋、富士山、鎌倉大佛、淺草雷門寺等地，還留言到「我愛日本」、「想定居」、「愛上這個國家」。

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不過，本月1日晚上，Amanda的男友卻發現女友未有按原定計劃於成田機場乘飛機回巴西，而且更完全失去聯絡，深感不妙的他於是立即聯絡女友家人並尋找日本相關單位求助，而日本當局則根據她的最後定位，於成田市的一間公寓內發現她的遺體。由於公寓於1日上午9時曾發生火警，因此遺體被發現時，身上亦布滿燒傷痕跡。

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日本警方3日拘捕了一名也住在該出租公寓的31歲無業斯里蘭卡籍男子烏達揚加（Abaseriya Patabadige Pathum Udayanga），罪名是涉嫌縱火。據了解，男子於火警當日雖然注意到房間起火、但卻沒有滅火便自行離開，導致火勢蔓延到牆壁和天花板。男子被捕後曾表示自己當時太驚慌，故無法撲火。警方正在調查事件發生的原因，了解男子和Amanda之間是否有任何關連，以及火災發生當時的情況。

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