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免費派飲品｜IF首推荔枝及蜜桃口味果茶　連續4星期全港快閃免費大派7000支試飲

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撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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IF首推果茶系列，荔枝紅茶飲品及蜜桃紅茶飲品打頭陣，一連四星期於全港多區免費大派7000 支試飲。

【免費派飲品】IF宣布首度推出果茶系列，今年將以荔枝紅茶飲品及蜜桃紅茶飲品打頭陣。本週五（9日）起，一連四星期於全港多區免費大派7,000支試飲，在炎炎夏日高溫下，嘆超「傻豬」IF全新果茶。

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IF今次新推全新果茶系列，大膽挑戰大眾對果茶嘅味覺印象，果茶可以這樣「傻豬」！「傻豬」？其實是泰文「สดชื่น」諧音，即「清爽」的意思。每啖都有真實新鮮荔枝及蜜桃嘅清爽滋味，與精選的香醇正宗阿薩姆茶底完美融合，帶來非一般嘅茶飲體驗。

IF是次推出的果茶系列，100%泰國製造，有別於一般果茶，以真正荔枝及蜜桃果汁萃取而成，果味突出，濃郁果香在口中瞬間爆發；加入香醇正宗阿薩姆茶底，香氣清甜，每一口都能夠細味果香與茶香。加上低糖兼無添加任何人造色素及防腐劑，更適合素食者享用，絕對是最適合今個夏日的清新零負擔。荔枝紅茶飲品茶味醇厚，蘊含荔枝果香；蜜桃紅茶飲品芳香清新，散發清甜果香，同樣「泰」新鮮，「泰」清爽解渴，令人愛不釋手！

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為了讓大家率先體驗超「傻豬」IF荔枝紅茶飲品及蜜桃紅茶，本週五（9日）起，一連四星期的週五、六、日，將快閃全港多區，包括：中環、銅鑼灣、旺角、尖沙咀、觀塘及葵芳等多個人氣熱點，免費大派7000支果茶。兩款果茶品已登陸各大零售店、便利店及超市，今個春夏，一齊投入「泰」清爽時刻！

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