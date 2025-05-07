新皇崗口岸｜新皇崗口岸聯檢大樓料年底建成　鄧炳強：將就所需資訊系統及設備申請撥款

新皇崗口岸聯檢大樓項目預計今年年底建成，屆時將採用「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由現時的20分鐘縮短至5分鐘。有議員關注該口岸的籌備工作進展，以及通關流量是否足以應付口岸開通初期每日的人流車流需求。

保安局局長鄧炳強書面回應議員提問時指，現時新皇崗口岸聯檢大樓正進行地上主體結構施工，目標是力爭於2025年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設；口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。

至於口岸重建的財政安排方面，鄧炳強表示，深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目（包括港方口岸區）的設計及建設費用。至於港方口岸區基本工程以外的項目，例如各部門所需的家具和設備，以及管制站運作所需的資訊系統等，將會由特區政府自行承擔。特區政府會適時就相關項目的開支向立法會申請撥款。

為多角度推動皇崗口岸重建項目的進展，深港兩地政府已成立不同專責小組，積極就口岸設計施工、清關安排、跨境交通等各方面共同推展工作。由特區政府保安局局長及深圳市政府副市長共同主持的「港深口岸規劃建設工作專班」，亦定期舉行會議，督導不同口岸規劃及建設項目，包括皇崗口岸重建項目的有關工作和進度。

他表示，新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日約30萬人次；跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次。上述的設計通關流量足以應付口岸開通初期人流車流的預算需求。

另外，在新皇崗口岸聯檢大樓的港方口岸區內，將設有公共運輸交匯處，供香港本地公共運輸及跨境運輸服務使用。運輸署會參照深圳灣口岸模式，安排各種本地公共運輸服務，滿足旅客往來新皇崗口岸的交通需求，運輸署會適時公布相關服務的詳情。

至於跨境運輸服務方面，運輸署正繼續與內地相關單位商討，提供合適及足夠的跨境客運服務，包括跨境巴士及跨境出租車，以滿足市民的出行需要。

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