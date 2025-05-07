  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 15:43

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

日本物理學家聲稱NASA掌握7月5日當天，有小行星或彗星撞擊地球。

【竜樹諒/2025預言/我所看見的未來/NASA】日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生毀滅性災難，因而成為了世界熱話，很多港人更因此7月不敢去日本，日本一位物理學家亦參與這場討論，較早前在YouTube上揚言自己接到來自美國的「非公開訊息」，聲稱美國政府已掌握「7月5日大災難」的資訊，更能準備說出災難發生的時間！

最新影片:

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

物理學家保江邦夫(Kunio Yasue)，在YouTube頻道中表示，自己起初不相信竜樹諒「7月5日大災難」的預言，但他在2023年起收到來自美國的「非公開訊息」後，開始動搖。他聲稱消息是來自美國太空總署(NASA)，美方已掌握災難發生時間，「2025年7月5日清晨4時18分」。日本南部外海會發生災難的資訊，可能引起重大海嘯。

他認為，NASA能夠如此精準地掌握到災難時間，相信是涉及小行星或彗星撞擊地球。

除NASA外，保江邦夫又聲言，他接到來自美國官員的消息，指7月5日當日的「事件」會引發海嘯衝擊日本，涉及美國前任拜登政府的秘密協議。但保江邦夫聲言，在特朗普當選美國總統，有關計劃已經取消。不過其說法含糊，沒有講明是甚麼事件及計劃，可信性存疑。儘管如此，隨著「7月5日大災難」的預言愈傳愈熱，保江邦夫的言論仍然備受關注。

點擊圖片放大
+39
+38

2025預言︱保江邦夫是什麼人？

保江邦夫 是日本的量子物理學家，不僅在日本國內享有盛譽，更在國際物理學界佔有重要地位。對於2025年潛在災難的預言，以及對外星文明有獨特見解。

保江邦夫。網上截圖

2025預言︱保江邦稱幼年目睹UFO

保江邦夫1951年出生於日本岡山縣。在他小學二年級時，目睹不明飛行物體飛過。經歷深深影響了年幼的保江。後來，當他在一本名為《UFO和宇宙》的雜誌上看到一張讀者投稿的照片，顯示在岡山市上空拍攝到的UFO，他立即認出這正是他當年所見的物體。這一發現堅定了他對UFO和外星文明研究的熱情。

2025預言︱為研究UFO考入日本頂尖的京都大學

受UFO經歷的影響，他決心研究天文學，因此考入了東北大學天文學系。然而，入學後他才發現天文學系並不研究UFO，這讓他感到些許失望。由於天文學系就業選擇有限，畢業生通常要麼轉向物理研究，要麼繼續深造至博士水平。保江選擇了前者，憑藉驚人的才智，他成功考入日本頂尖的京都大學物理學系，該系當時已培養出日本前兩位諾貝爾物理學獎得主。

相關新聞:

2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地

日本地震｜預防南海地震海嘯一旦襲港　12蚊店開賣防災用品　網民指呢樣嘢必買！

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
13:37 2025/04/10
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
17:42 2025/04/16
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
18:13 2025/04/17
2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
12:33 2025/04/22
2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地
教宗方濟各逝世 ｜千年「教宗預言」掀起末日論　預測呢年將是世界終結之年
18:00 2025/04/23
教宗方濟各逝世 ｜千年「教宗預言」掀起末日論　預測呢年將是世界終結之年
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
17:02 2025/04/24
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細

你可能感興趣

2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
13:37 2025/04/10
2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
17:42 2025/04/16
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
18:13 2025/04/17
2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
網絡熱話 日本 地球 小行星 物理學 天文學 美國太空總署 火山爆發 海嘯 特朗普

最高瀏覽

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信