2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生

【竜樹諒/2025預言/我所看見的未來/NASA】日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生毀滅性災難，因而成為了世界熱話，很多港人更因此7月不敢去日本，日本一位物理學家亦參與這場討論，較早前在YouTube上揚言自己接到來自美國的「非公開訊息」，聲稱美國政府已掌握「7月5日大災難」的資訊，更能準備說出災難發生的時間！

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物理學家保江邦夫(Kunio Yasue)，在YouTube頻道中表示，自己起初不相信竜樹諒「7月5日大災難」的預言，但他在2023年起收到來自美國的「非公開訊息」後，開始動搖。他聲稱消息是來自美國太空總署(NASA)，美方已掌握災難發生時間，「2025年7月5日清晨4時18分」。日本南部外海會發生災難的資訊，可能引起重大海嘯。

他認為，NASA能夠如此精準地掌握到災難時間，相信是涉及小行星或彗星撞擊地球。

除NASA外，保江邦夫又聲言，他接到來自美國官員的消息，指7月5日當日的「事件」會引發海嘯衝擊日本，涉及美國前任拜登政府的秘密協議。但保江邦夫聲言，在特朗普當選美國總統，有關計劃已經取消。不過其說法含糊，沒有講明是甚麼事件及計劃，可信性存疑。儘管如此，隨著「7月5日大災難」的預言愈傳愈熱，保江邦夫的言論仍然備受關注。

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2025預言︱保江邦夫是什麼人？

保江邦夫 是日本的量子物理學家，不僅在日本國內享有盛譽，更在國際物理學界佔有重要地位。對於2025年潛在災難的預言，以及對外星文明有獨特見解。

▲ 保江邦夫。網上截圖

2025預言︱保江邦稱幼年目睹UFO

保江邦夫1951年出生於日本岡山縣。在他小學二年級時，目睹不明飛行物體飛過。經歷深深影響了年幼的保江。後來，當他在一本名為《UFO和宇宙》的雜誌上看到一張讀者投稿的照片，顯示在岡山市上空拍攝到的UFO，他立即認出這正是他當年所見的物體。這一發現堅定了他對UFO和外星文明研究的熱情。

2025預言︱為研究UFO考入日本頂尖的京都大學

受UFO經歷的影響，他決心研究天文學，因此考入了東北大學天文學系。然而，入學後他才發現天文學系並不研究UFO，這讓他感到些許失望。由於天文學系就業選擇有限，畢業生通常要麼轉向物理研究，要麼繼續深造至博士水平。保江選擇了前者，憑藉驚人的才智，他成功考入日本頂尖的京都大學物理學系，該系當時已培養出日本前兩位諾貝爾物理學獎得主。

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