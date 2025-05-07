agnes b.落腳本地30周年展覽 一次過睇盡歷年與藝術家全紀錄
撰文： 何偉雄
發布時間： 21 分鐘前
對本地40歲或以上，同時又喜歡時裝的人，應該都見識過來自法國的時裝品牌agnes b. 在港曾經有多風光和厲害﹗鬧市中星羅其佈的分店、位於中環ifc那幾乎可匹敵國際超級品牌的大型艦店和高級fine dining餐廳（在Apple Store位置），當然更少不得贊助灣仔藝術中心成為冠名劇院等。
當然，今天「b. 仔」的氣勢難與當年相比，畢竟市面上時裝品牌的選擇更多，加上經濟下滑，但無可否認的是這一個極富法式味道的時裝品牌，在不少人心底裏早已植根，只等待她再次起飛，而剛好今年品牌原來踏入本地市場剛好30年，適逢「法國五月藝術節」，於是就趁這個機會將品牌在港30年的歷史濃縮於上環的一間小小的畫廊裏，一起來回顧品牌在香港的前世今生。
是次展覽展示了agnes b.的三大經典元素，包括自1979年推出的Snap Cardigans、標誌性的stripe元素，同時亦特設打卡區讓觀眾與條紋背景及Snap Cardigan合影等。
沒有大鑼大鼓的吹噓，只有含蓄又低調的回顧，不就是品牌「忠粉」一直喜歡「b. 仔」的原因嗎？
agnes b.香港30周年展覽info
日期：即日至18/5
地址：Majorpop Gallery/上環西街54號
時間：星期一至五（1pm - 7pm）、 星期六、日及公眾假期（11am - 7pm）
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