  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 15:43

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

agnes b.落腳本地30周年展覽　一次過睇盡歷年與藝術家全紀錄

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

品牌的snap cardigan，你過往的歲月買過了沒有？

對本地40歲或以上，同時又喜歡時裝的人，應該都見識過來自法國的時裝品牌agnes b. 在港曾經有多風光和厲害﹗鬧市中星羅其佈的分店、位於中環ifc那幾乎可匹敵國際超級品牌的大型艦店和高級fine dining餐廳（在Apple Store位置），當然更少不得贊助灣仔藝術中心成為冠名劇院等。

agnes b.香港30周年展覽在上環一間畫廊舉行，圖中是門前可供大家拍照的打卡位。

當然，今天「b. 仔」的氣勢難與當年相比，畢竟市面上時裝品牌的選擇更多，加上經濟下滑，但無可否認的是這一個極富法式味道的時裝品牌，在不少人心底裏早已植根，只等待她再次起飛，而剛好今年品牌原來踏入本地市場剛好30年，適逢「法國五月藝術節」，於是就趁這個機會將品牌在港30年的歷史濃縮於上環的一間小小的畫廊裏，一起來回顧品牌在香港的前世今生。

agnes b.可以說是和藝術家合作的始作俑者，過去部分的合作，在這牆壁上一一看到。

是次展覽展示了agnes b.的三大經典元素，包括自1979年推出的Snap Cardigans、標誌性的stripe元素，同時亦特設打卡區讓觀眾與條紋背景及Snap Cardigan合影等。
沒有大鑼大鼓的吹噓，只有含蓄又低調的回顧，不就是品牌「忠粉」一直喜歡「b. 仔」的原因嗎？

agnes b.香港30周年展覽在上環一間畫廊舉行。

agnes b.香港30周年展覽info

日期：即日至18/5
地址：Majorpop Gallery/上環西街54號
時間：星期一至五（1pm - 7pm）、 星期六、日及公眾假期（11am - 7pm）

大家還記不記得當年藝術中心的劇場就叫作agnes b 劇院。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品
16:29 2025/04/28
Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品
FENDI百歲誕辰SILVIA AND THE BAGUETTE別注系列　與日本藝術家Tarout合作推玩味插畫設計
13:07 2025/04/23
FENDI百歲誕辰SILVIA AND THE BAGUETTE別注系列　與日本藝術家Tarout合作推玩味插畫設計
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
11:54 2025/04/14
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價

你可能感興趣

Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品
16:29 2025/04/28
Marimekko聯乘Blue Bottle Coffee開限時咖啡店空間　推獨家藍色版本Unikko招牌印花家品
FENDI百歲誕辰SILVIA AND THE BAGUETTE別注系列　與日本藝術家Tarout合作推玩味插畫設計
13:07 2025/04/23
FENDI百歲誕辰SILVIA AND THE BAGUETTE別注系列　與日本藝術家Tarout合作推玩味插畫設計
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
11:54 2025/04/14
限時開倉｜HBX Market中環賣過季名牌　Alexander McQueen+Giuseppe Zanotti手袋2千多元超筍價
展覽 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信