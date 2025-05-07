Lucy妹妹｜李元元2歲細妹Sucy小腿骨裂要打石膏　Lucy媽：佢隻腳差少少就斷

【李璨琛/梁志瑩/李元元/李斐斐Sucy】李璨琛跟太太梁志瑩（Sophia、Lu媽）育有兩名寶貝女，分別為7歲長女李元元（Lucy）和2歲次女李斐斐（Sucy），兩女均是「最紅星二代」。Lu媽經常分享兩女的生活點漏，日前她卻透露Sucy照X光時發現小腿骨有裂痕！

▲ 李璨琛跟太太Sophia以及細女李斐斐（Sucy）。 （取自instagram）

Lucy李元元妹妹｜Sucy打石膏一臉愁爆

日前Lu媽於社交網透露帶次女李斐斐去照X光，驚揭Sucy的小腿骨有裂痕，昨日（5月6日）Lu媽遂帶Sucy去打石膏，事後分享愛女的照片兼寫道：「李斐斐打石膏全記錄 #開頭拆咗個繃帶以為解脫忍唔住yeah左一下 #原來好戲在後頭 #NOFEEL #我無自由我失自由 #傷心痛哭眼淚流。」

只見Sucy打完石膏後一臉無奈，Lu媽寫道：「發現有嚿再大嚿的嘅嘢去管束住自己，即刻No feel」，另一張相見Sucy坐於baby seat樣子愁爆，Lu媽再配以「#還我自由」以及「#諗緊計仔」的字句。

不少網民也留言慰問Sucy，由於打完石膏會令皮膚痕癢，加上近日天氣悶熱，網民就向Lu媽建議：「盡量開冷氣畀佢，唔係好慘慘豬。」

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Lucy李元元妹妹｜小腿骨裂不解之謎

Lu媽早前透露Sucy因腳傷要看跌打，更貼出Sucy右腳小腿包著繃帶的照片，相隔數天Lu媽上載Sucy小腿的X光照，提及女兒右小腿有裂痕︰「兩年前，完全未識行；兩年後，隻腳差少少就斷。冇人知道炳炳究竟經歷咗啲乜嘢，冇碌落街冇大喊過冇撞親撞瘀嘅痕跡，但係個上五寸下五寸裂咗，仲要裂到咁，經典，不解之謎。」

當中林盛斌老婆Pearl透露細仔Jaye曾有類似經歷，她說︰「我個仔剛剛都有呢啲經歷，醫生話因為小朋友嘅骨好脆，所以有時候輕微嘅撞擊都會裂，所以我個仔都打咗一個月石膏。」

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兒童的骨質較柔軟且具彈性，因此在玩耍或蹦跳時跌倒，可能會導致骨折。通常，醫生會透過X光檢查，以確定受傷位置及骨折的嚴重程度。

在治療方面，輕微骨折通常只需以石膏固定約四星期即可癒合。而若骨頭出現斷裂、移位或變形，則需透過手術處理，先將骨折部位復位，再以鋼針固定，並輔以石膏加固。待骨折在術後約四至五星期內癒合後，醫生便會拆除鋼針及石膏。

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