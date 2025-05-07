致癌危機｜6種家常食材恐致癌　毒物專家揭1種配搭超NG　2招必學減患癌風險

【致癌／亞硝酸鹽／亞硝酸胺】吃住家飯未必一定健康？原來某些食物的組合可能會增加患癌機會。台灣有專家指出，加工食品加入某些蔬菜烹煮，可能會形成致癌物，長期食用可能會增加患癌風險。

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台灣臨床毒物科護理師譚敦慈近日在當地健康節目《醫點不誇張》，詳細講解日常飲食中的亞硝酸鹽，指出就算是住家飯亦有可能存在亞硝酸鹽，長期使用可能會有致癌風險。譚敦慈引述中研院研究，指出加工食品如 火腿、鹹魚、臘肉和香腸 等加工肉類，在製作過程中為了延長保質期，加入亞硝酸鹽防止肉毒桿菌滋生，是「必要之惡」。她提醒，這類食物始終不健康，過量食用等同攝入致癌物，長期會累積在體內。

致癌危機｜1招去除蔬菜硝酸鹽

針對蔬菜中的硝酸鹽問題，譚敦慈解釋，現代農業使用氮肥，使蘿蔔、 深綠色蔬菜 ，如蘿蔔、深綠色蔬菜、香蕉、芹菜，都有硝酸鹽殘留。但她強調無需過慮，因研究顯示只要烹煮時多做1個步驟，就能夠減少超過一半的硝酸鹽：

清水沖洗可去除約15%

再經汆燙可再去除40%

她引用國立陽明交通大學一項過往研究指出，蔬菜中的硝酸鹽能促進體內一氧化氮生成，有助降低心血管疾病風險，整體而言「利大於弊」。故此，多吃蔬菜對身體健康一定有所裨益。

致癌危機｜1致癌組合要避免

此外，譚敦慈特別提醒，加工肉類不宜與 富含胺類 的食物，如海鮮、魷魚同食，尤其在高温烹調時，兩者可能產生致癌物亞硝胺。她以夜市常見的「烤香腸配烤魷魚」為例，建議避免這種飲食組合。

致癌危機｜防癌飲食4大建議

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 減少食用加工肉製品 蔬菜應徹底清洗並汆燙 避免加工肉類與海鮮同食 多選擇新鮮食材取代加工食品

防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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健康養生｜6招防癌養生之道

內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

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