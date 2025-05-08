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留宿麥當勞｜內地女生五一麥當勞過夜實錄　被兩度搭訕後凌晨離店更刺激

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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內地女生五一麥當勞過夜實錄，被兩度搭訕後凌晨離店更刺激。

【內地旅客 / 窮遊 / 麥當勞 / 五一黃金周】在剛過去的五一黃金周，大量內地旅客來港旅遊，部分人選擇「窮遊」或由於各種原因沒有選擇訂酒店，而是到麥當勞過夜，致本港一些麥當勞分店凌晨依舊門庭若市，該做法在網絡引發熱議。

近日，1名五一假期來港旅遊的內地女生在小紅書發帖，分享了自己日前在麥當勞過夜的經歷，指兩度被陌生人搭訕，離店後更遇到「最刺激」事情，坦言當時頭皮發麻，並建議網民最好不要再麥當勞留宿。

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留宿麥當勞｜2名內地女生選擇就近麥當勞過夜

樓主以「五一香港麥當勞留宿說說真話」為題發帖分享自己的經歷，她解釋稱原計劃與朋友在香港遊玩2日，預訂了深圳的酒店，惟2人認為假期當晚排隊過關會內地太耗時，故決定留港在麥當勞過夜，並乘搭翌日凌晨4時15分的輪渡到長洲島看日出。

於是，在結束一天的行程後，樓主和朋友在中環附近根據Google地圖準備就近前往一間麥當勞，「沿著幾條黑漆漆的巷子，裡面還有外籍人在往外看」，加之天色已晚，街上行人不多，令她們深感不安，最終選擇繞大路前往餐廳。

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留宿麥當勞｜留宿期間2度被陌生人搭訕

到達麥當勞時已是深夜接近11時，樓主「硬著頭皮進去點了一些吃的落座」，因為是假期，餐廳內幾乎滿座，且大部分都是遊客，這令她們感到「麥當勞的安全感倒是十足」。

樓主與朋友休息期間，先是被一位友好的香港老奶奶搭訕，她認猜測對方可能是流浪者，得知樓主接下來要去澳門，還推薦了當地的特色糕點；隨後，一名內地男遊客前來搭訕，交談內容涉及隱私問題，且「動作不太老實」令她們感到不適，2人以及將前往碼頭為由，於凌晨3時30分左右離開麥當勞。

此次經歷後，樓主表示不建議大家在麥當勞過夜。（《麥路人》劇照）

留宿麥當勞｜凌晨離店遇醉酒外籍男子

而樓主表示離開麥當勞後「最刺激的來了」，她們剛離開餐廳便看到四周有不少醉酒的外籍人士流連，查看路牌後樓主才發現，不遠處便是知名的酒吧區「蘭桂坊」。

這時有2名外籍男子靠近，「用一種很侵犯很挑釁的眼神上下打量我們」，儘管當日樓主與朋友身著長袖長褲，人感到不安，「覺得頭皮發麻」，遂沿著導航迅速離開，直至抵達碼頭見到有乘客及值班的工作人員才放心。

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留宿麥當勞｜不建議在麥當勞過夜

有此經歷，樓主並不建議留宿麥當勞，「尤其是只有女孩子的時候」，及時有迫不得已而為之的情況下，也要認真查看地圖，選較安全的區域，並呼籲「天亮前盡量不要離開」；她提醒道「安全第一，在此之前我沒有類似的經歷，直面黑暗的感覺描寫不出來，沒有真出事時幸運，但是不要有僥倖心理。」

留宿麥當勞｜網民建議提早做規劃訂低價酒店

此事引起網民熱議，紛紛表示在麥當勞留宿的做法不可取，「窮遊也是要有底線的，如若連基本安置問題都不能解決的話，這趟遠門非常的不理智」、「以後都不要沒苦硬吃」、「經一事長一智吧」、「窮家富路」、「女孩子安全才是最重要的」。

亦有網民建議出遊要早做規劃，可以選擇更好、更安全的「窮遊」方式，「早做規劃，兩三百也可以」、「建議是好好做規劃，便宜又乾淨的酒店有很多，畢竟旅遊應該是個享受的事，睡不好會影響整個體驗」、「可以去旅遊熱區之外的地區預訂酒店或者旅館，價格相宜」。

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