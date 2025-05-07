跨境直通救護車｜跨境直通救護車5個月收11宗個案　盧寵茂：政府將繼續加強宣傳推廣

政府與廣東省和深圳市政府，以及澳門特區政府於去年推出「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，實行跨境直通救護車服務，由深圳和澳門的指定派送醫院，載送病人到香港指定公立醫院。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（7日）回應議員書面質詢時表示，自試行計劃推出至今，醫管局共接收11宗跨境救護車轉運個案，其中8宗由港大深圳醫院轉介，3宗則由澳門仁伯爵綜合醫院轉介。個案中的病人年齡介乎15至79歲，涉及的病況包括呼吸衰竭、心房顫動及需要接駁呼吸機協助呼吸等。

根據專業醫療評估，由於病人有持續住院的治療需要，情況相對穩定，但無法自行返港，亦不適合經現有口岸轉乘香港救護車返港，於是啟動有關轉運安排。而另有1宗由港大深圳醫院轉介的個案，經兩地的醫療團隊共同評估個案後，認為病人未符合轉運條件而沒有啟動安排。

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片）

除跨境轉運試行計劃外，香港居民如於內地遇事受傷或因病而於返港時需要緊急醫療及救護車安排，可於內地聯絡入境事務處協助在外香港居民小組提出要求；亦可於抵達口岸時向口岸人員或在緊急情況下致電「999」，如有需要救護車會根據既定安排，將市民送往就近的公立醫院急症室治理。盧寵茂引用消防處數字指，過去3年，上述有關個案數目分別為1038宗（2022年）、4868宗（2023年），以及5581宗（2024年）。

盧寵茂又指，政府在啟動試行計劃前後，均有透過新聞稿及醫務衞生局社交媒體平台，向市民宣傳及推廣試行計劃。而首名病人於今年1月10日經大灣區跨境直通救護車，成功由港大深圳醫院點對點運送到醫管局公立醫院後，當局亦隨即聯同港大深圳醫院舉行記者會，向市民大眾詳細講解試行計劃下首宗個案的安排，表示政府將繼續與醫管局和指定派送醫院保持緊密溝通。

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