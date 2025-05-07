  • 27°C
香港時間：202557日 (三) 15:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

五月天演唱會｜啟德體育園一帶實施特別交通安排　運輸署籲旅客預早計劃行程

港聞

發布時間： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 仁滙醫務 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

啟德體育園。（資料圖片）

台灣樂隊五月天將於5月9至11日及13日晚上於啟德體育園舉行演唱會。運輸署表示，將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返。過境旅客應預早計劃行程，並盡量使用港鐵服務；計劃使用過境巴士服務返回內地的旅客應及早購票。

署方指，體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕車前往；活動期間，體育園將不設私家車泊車位或上落客位予公眾使用。

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫的班次。經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。旅客可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

散場時段將有兩條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客分別轉乘皇巴返回內地，以及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線。

園方亦於散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票，散場後不設現場售票。票務詳情以營辦商永東直巴中旅巴士網頁為準。

運輸署預計有大量過境旅客在演唱會後返回內地，落馬洲／皇崗口岸將十分繁忙，過境時間會較長。運輸署呼籲旅客盡量使用於晚上10時59分前由宋皇臺站，以及11時01分前由啟德站開出的港鐵列車，前往大圍站接駁東鐵綫經羅湖站返回內地。

演唱會期間，宋皇臺道上落客區每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客。由於離場人士眾多，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

的士 啟德 九巴 巴士 港鐵 運輸 五月天 演唱會 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
脂肪肝｜日本通周奕瑋自揭忽視2大早期症狀患重度脂肪肝　百萬港人患脂肪肝嚴重恐變肝癌
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
謝霆鋒化妝師︱謝霆鋒入行28年堅持素顏　 御用化妝師Andy專責噴水：非常重要
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
恐怖情人︱台灣知名遺體修復師虐殺22歲女友逃亡334天落網　曾是黑幫大哥多次入獄
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信
天王女兒｜劉德華罕爆女兒返學「炫父」　12歲劉向蕙直呼「我爸爸是劉德華」竟無人信