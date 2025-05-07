五月天演唱會｜啟德體育園一帶實施特別交通安排　運輸署籲旅客預早計劃行程

台灣樂隊五月天將於5月9至11日及13日晚上於啟德體育園舉行演唱會。運輸署表示，將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返。過境旅客應預早計劃行程，並盡量使用港鐵服務；計劃使用過境巴士服務返回內地的旅客應及早購票。

署方指，體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕車前往；活動期間，體育園將不設私家車泊車位或上落客位予公眾使用。

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫的班次。經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。旅客可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

散場時段將有兩條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸／機場，便利乘客分別轉乘皇巴返回內地，以及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海／經機場離港。連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線。

園方亦於散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票，散場後不設現場售票。票務詳情以營辦商永東直巴、中旅巴士網頁為準。

運輸署預計有大量過境旅客在演唱會後返回內地，落馬洲／皇崗口岸將十分繁忙，過境時間會較長。運輸署呼籲旅客盡量使用於晚上10時59分前由宋皇臺站，以及11時01分前由啟德站開出的港鐵列車，前往大圍站接駁東鐵綫經羅湖站返回內地。

演唱會期間，宋皇臺道上落客區每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客。由於離場人士眾多，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

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