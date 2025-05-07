7仔派麵包｜7-Eleven免費派全新日式酸種酵母麵包　一連5天舉行！即睇時間地點

【7-Eleven/免費派包/日式酸種酵母麵包/著數優惠】7-Eleven推出全新自家品牌「7-SELECT 日式酸種酵母麵包」系列，主打黑松露芝士火腿包、 芝士包、紅豆包及吞拿魚包4種口味，即日起至5月11日（星期日）一連5日，7-Eleven「瑪德莉酵母祭-夾走酸種麵包」活動專車將遊走多區，免費派大包！

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7-Eleven免費派包｜全新日式酸種酵母麵包系列

全新7-SELECT日式酸種酵母麵包系列採用100%日本一等小麥粉和意大利瑪德莉酸種天然酵母，以中種法（Sponge-Dough Method，又稱海綿法、二次發酵法）進行兩次發酵，麵包口感鬆軟、濕潤，並散發獨特麥香。即日起至5月11日（本周日）一連5天，7-Eleven舉行「瑪德莉酵母祭 - 夾走酸種麵包」活動，專車將遊走銅鑼灣、尖沙咀、觀塘及將軍澳等鬧市，於指定時間免費派發全新日式酸種酵母麵包！

即睇各款新口味：

7-SELECT 黑松露芝士火腿包（$12/件）

▲ 7-SELECT 黑松露芝士火腿包（$12/件）

▲ 7-SELECT 黑松露芝士火腿包（$12/件）

內餡融合意大利黑松露醬與紐西蘭車打芝士醬，濃郁的黑松露香氣與芝士的鹹香完美結合，帶來層次豐富的味覺享受。



7-SELECT 芝士包（$12/件）

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包面鋪滿香濃的意大利芝士粉與美國車打乳酪碎，烘烤後焦香四溢，內層則包裹順滑濃郁的馬蘇里拉芝士醬，口感豐富層次分明；搭配熱茶或咖啡，芝味極致！



7-SELECT 紅豆包（$10/件）

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內餡選用優質紅豆製成，細膩滑順，甜而不膩，完美平衡風味；配搭一杯抹茶，為午後時光增添一份精緻的日式風味享受。

7-SELECT 吞拿魚包（$12/件）

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內餡混合了細膩的吞拿魚和蛋黃醬，口味融合順滑，並加入新鮮洋蔥碎，增添清爽層次，整體口感更豐富。

7-Eleven免費派包｜麵包車派包地點及時間表

7-SELECT 瑪德莉酵母祭——麵包車停泊時間及地點 日期 時間 地點 5月7日 11:00-16:00 鰂魚涌地鐵站（近太古坊油站） 5月8日 08:00-16:00 將軍澳廣場（近富康花園） 5月9日 08:00-16:00 觀塘駿業街（近中海日升中心） 5月10日 10:30-18:30 尖沙咀海防道 5月11日 10:30-18:30 銅鑼灣港鐵站（近C出口） 活動地點或會因現場環境及天氣而有所變動

7-Eleven免費派包｜下載App並登記會員 免費夾麵包盲盒

活動專車內更設互動遊戲，下載7-Eleven手機App並及登記成為會員，即可獲免費夾7-SELECT麵包盲盒1次，每個盲盒內隨機附送7-SELECT日式酸種酵母麵包1件；所有參加者均可獲贈7-SELECT日式酸種酵母麵包$2優惠券1張。

7-Eleven免費派包｜日式酸種酵母麵包配飲品5天限時優惠

優惠1：送紅茶花伝/淳茶舍（冷萃系列除外）500毫升1支

▲ 2025年5月12日至5月16日，凡購買7-SELECT 日式酸種酵母麵包系列1件，即送紅茶花伝/淳茶舍（冷萃系列除外）500毫升1支。

由2025年5月12日至5月16日，凡購買7-SELECT 日式酸種酵母麵包系列1件，即送紅茶花伝/淳茶舍（冷萃系列除外）500毫升1支。

優惠2：送維他奶低糖果味豆奶系列（白桃/香蕉/士多啤梨味）330毫升1件

▲ 2025年5月19日至5月23日，凡購買7-SELECT 日式酸種酵母麵包系列1件，即送維他奶低糖果味豆奶系列（白桃/香蕉/士多啤梨味）330毫升1件。

由2025年5月19日至5月23日，凡購買7-SELECT日式酸種酵母麵包系列1件，即送維他奶低糖果味豆奶系列（白桃/香蕉/士多啤梨味）330毫升1件。

資料來源：7-Eleven

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