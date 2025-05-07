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拉闊音樂會︱林家謙洪嘉豪陳健安重新演繹Oscar作品　首度合作無損默契火花四濺

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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（左起）洪嘉豪、林家謙、陳健安。

《拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙x洪嘉豪x陳健安》將於本周六（5月10日）假亞洲國際博覽館Arena隆重舉行。

三位唱作人林家謙、洪嘉豪及陳健安首度合作，重新演繹叱咤903 Oscar Lee的填詞作品，帶領觀眾遊走愛情、快樂、痛苦或虛幻的回憶之中，展開一場慰藉心靈的神奇冒險。

拉闊音樂會︱三人重新熟習歌詞挑戰大

林家謙、洪嘉豪及陳健安將會重新演繹Oscar的作品，不但互相演繹對方的歌曲，亦會有意想不到的Crossover演出。三人不約而同表示，今次拉闊的挑戰性很大，家謙指：「今次拉闊最大驚喜係各自唱好多人哋嘅歌，不過都係最大嘅挑戰，因為要熟習好多新歌詞同旋律。我就揀咗一啲覺得好玩、同感動過自己嘅歌。」

安仔本身有三十多首歌曲由Oscar包辦填詞：「今次九成都唔係唱自己嘅歌，每一首都要研究適合自己嘅演繹方法同編曲，加上Oscar嘅詞好似小說，甚少重複。我喺屋企試唱嘅時候喊咗，因為好有feel，好有畫面。」

嘉豪亦指：「好耐無試過圍繞住一個填詞人作品嘅音樂會，仲要將三位無乜關係嘅歌手擺埋一齊。我得一首《隨波逐流》係由Oscar填詞，所以有好多歌要重新學，事前功夫同綵排時間就要多啲。」

至於Oscar認為三人擁有不同的個性及音樂風格，為今次拉闊增添無限可能性：「同一份歌詞交由不同人演繹，往往會呈現截然不同的情感。」

Oscar更率先透露三人揀歌的類型：「嘉豪揀嘅歌係好溫柔；家謙揀嘅歌好符合佢個人，係一啲好開心、好繽紛；安仔就鍾意挑戰難度，係難度好高嘅歌。至於歌單，好多樂迷話想聽到家謙嘅《喃嘸師感官漫遊》同埋 AK 江𤒹生嘅《黑之呼吸》，不過選曲未必完全同大家幻想中嘅一樣，就算係一樣，演繹上都會有驚喜，可能仲會加入『有趣嘅肢體動作』，敬請拭目以待！」

（左起）洪嘉豪、陳健安、林家謙。

拉闊音樂會︱默契十足火花四濺

三位創作人雖然今次首度合作，除在音樂上充滿默契，舞台下亦非常合拍，甚至火花四濺。嘉豪表示：「我同安哥工作上嘅合作比較少，踢波就比較多，我發現佢真係好鍾意唱歌；謙記係一個好慢熱嘅人，但如果你同佢sync到就好啱傾，跟住就會發現佢係一個搞笑嘅人。」

安仔指：「今次就好似同大學同學做group project咁，我哋自己會分工合作，好早分好歌詞，默契幾好。不過佢哋轉數好快，我跟唔切。家謙係E人，嘉豪係I人，Oscar同家謙好鍾意恰嘉豪。」

家謙笑指：「我發現嘉豪好『蛇gwear』、好好笑；安仔就係一個好盡責嘅班長哥哥。」Oscar補充：「估唔到佢哋都幾夾，大家嘅笑點、幽默嘅位都好相近，呢個係成為朋友第一個條件。原來嘉豪去到邊都係下靶角色，新認識嘅朋友最後都會『蝦』佢。」

陳健安。

拉闊音樂會︱活著是想享受過程

有關今次拉闊音樂會的主題，Oscar透露是由《喃嘸師感官漫遊》第一句歌詞「活著是想享受過程」啟發出來，Oscar指：「希望觀眾能透過今次演出，感受到音樂如何治癒心靈，並從歌詞與旋律中重新審視自己嘅生活。每一首歌，都能換一種方式理解；每一次聆聽，都能獲得新的啟示；每一個階段，都能感受到新的意義。這正是音樂最迷人嘅地方。」

三人亦分享今次拉闊會帶給他們的感受和體會，家謙以五個字總結：「一起四個人。」嘉豪坦言：「以前可能我會喺演出上會畏首畏尾，我要學習如何sing in the moment。」而安仔表示：「期待今次拉闊會帶來好多驚喜，喜怒哀樂甜酸苦辣，重新檢視而家嘅生活狀態，然後好好思考如何才是享受過程、享受活著。」

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