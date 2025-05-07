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網約車｜的士車主車行協會致函特首促打擊白牌車　否則「不得不採取進一步行動」

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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政府正就規管網約車平台進行研究。（資料圖片）

政府正就規管網約車平台進行研究，的士車行車主協會永遠會長兼主席、有「的士大王」之稱的忠誠車行創辦人鄭克和昨（6日）代表協會向行政長官李家超發公開信，反映的士業界面臨的困境令他們感到絕望，更至「已失去對政府的信心」，要求政府公開修例計劃，並與業界會面，否則「不得不採取進一步行動」以捍衛「生存權利」。

鄭克和在信中指，面對非法白牌車猖獗營運，加上Uber、高德等網約車平台削弱的士業界收入和市場份額，政府「視而不見、置若罔顧」，讓業界感到心寒，並質疑政府「是否真的無能為力，抑或根本不願意關心業界的困境？」

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鄭克和指業界需要明確答案，而非「空洞的承諾」，要求政府表明立場，對非法網約車營運堅決說不，又要求當局說明修例方向，公開如何修改現有法例。他又要求當局盡快與業界開會，立即安排與的士業界代表會面聽取意見及建議，共同商討解決方案。

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