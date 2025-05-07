學童飯盒｜$33午餐盒食稀釋茄汁豆白烚菜空心蛋堡　港媽轟質素低劣︰當學生係咩？【附衞生署營養指引】

【小學午餐/學童飯盒】香港小學午餐質素再掀爭議！近日有港媽在社交平台發文控訴，指孩子學校提供$33飯盒「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」嚴重貨不對辦，不僅賣相寒酸、味道欠佳，更直批飯商「究竟當啲學生小朋友係咩」，引發家長及網民熱議。

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劣質學童飯盒｜毫無誠意 清淡且欠缺肉類

該名港媽於Threads上傳照片顯示，訂購$33「英倫鮮茄豆蓉蛋堡粟米飯」午膳飯盒內含一塊扁平圓形蛋堡、混雜零星粟米的白飯，以及少量白烚蔬菜，而號稱「鮮茄豆蓉」的醬汁被形容為「稀釋版茄汁豆」。她批評食物毫無誠意，「菜完全無味，蛋堡只是造型蛋餅」，整體味道清淡且欠缺肉類，「望住盒飯，真係吾（唔）想辛苦自己食左（咗）佢，但又吾（唔）想喺小朋友面前掉左佢，可以點做？」，更痛心表示「究竟當啲學生小朋友係咩」，質疑飯商以$33高價提供低質膳食。

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劣質學童飯盒｜家長共鳴：子女日日抱怨「難食」

帖文引發家長集體共鳴，紛紛留言分享類似經歷。有網民貼出其他學校「暗黑料理」照片，如「焦黑粟米配原塊意粉」，直言「孩子每天回家都喊難吃」；亦有人無奈表示「學校不讓外出用餐，只能硬著頭皮訂」。部分家長為保障孩子飲食，選擇每日自製便當，「再累也要親手做，總比吃不下好」。網民亦對$33的價錢與食物質素不符表示不滿，「33蚊畀啲咁嘅垃圾」、「33蚊不如兩餸飯」認為同價錢可買到更豐富的兩餸飯。

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劣質學童飯盒｜網民意見兩極

支持飯商者則指出，學生餐須符合教育局「低鹽、低油、低糖」健康指引，加上物流、包裝及人工成本，難以兼顧美味與價格，「二三十元一個飯，還要怎樣？」亦有業內人士分析，飯商投標時常「價低者得」，變相壓縮食材成本，導致質素參差。

劣質學童飯盒｜衞生署《學校午膳營養指引》

衞生署有制定《學生午膳營養指引》，要求午膳供應商提供營養均衡的餐盒，並以低油鹽糖及天然食材為原則，「健康飲食金字塔」建議，健康午膳提供穀物類（例如飯、麵）、蔬菜類和肉、魚、蛋及代替品佔餐盒容量的比例應是３:2:1，如把一個餐盒容量平均分為6格，穀物類應佔3格，蔬菜類應佔2格，而肉、魚、蛋及代替品則佔1格。

但目前對整體食物質素尚無具體指引。教育局亦鼓勵部分學校實行現場派飯，由供應商在校內加熱及分發食物，以改善午膳質素。政府亦重視兒童健康飲食，並推動「全校園健康計劃」以提升校本健康促進措施，包括飲食安排。

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