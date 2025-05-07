雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》

【雷霆特攻隊 / Marvel / 新復仇者聯盟】Marvel Studios《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*) 自上星期三(4月30日) 上映後話題不絕，成為本年度荷里活電影開畫日及開畫週末票房No.1，截止至今日（5月7日）中午12時已超過1,500萬元票房。

近日，演員及製作團隊揭開「*」背後秘密，並正式將電影名正名為《*新復仇者聯盟》。

為配合宣傳，「寒冬戰士」施巴斯坦史丹近日更四出在街頭換海報，而洛杉磯街頭牆上的巨大宣傳油畫亦已換上新名！而香港方面，在港鐵站內的電視廣告也相繼換上《*新復仇者聯盟》logo。

雷霆特攻隊︱電影名正改為《*新復仇者聯盟》 香港上映6日票房收1400萬元稱冠

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雷霆特攻隊｜揭曉「*」號秘密

觀眾看過電影後，紛紛在網上熱烈討論，大讚是大家心目中的Marvel電影，而且對《復仇者聯盟5》的期待度飊升至頂峰。

在《雷霆特攻隊*》中的片尾也成為一大亮點，在片末出製作人員名單時，一系列的傳媒報道、視覺圖非常有心思，例如獲加騎上被打扁了的盾，就呼應了戲中的情節；一眾「新復仇者」模擬QUEEN著名雜誌封面；另外又模擬著名畫作《Washington crossing the Delaware》等等。

此外在報導上，他們更被稱為「The B-vengers」！一連串的諷刺抽水，都反映出電影的黑色幽默風格。

▲ 香港港鐵電視廣告也換上《*新復仇者聯盟》logo。

雷霆特攻隊｜網民熱烈討論片尾彩蛋

而在電影結局上，亦有一個有趣的彩蛋，就是Bob身處復仇者基地無所事事時，他所閱讀的書是《The Creative Act: A Way of Being》，表達出他在戲中反思存在的意義。

於《雷霆特攻隊*》中，飾演最強戰士「哨兵」的路易斯布文（Lewis Pullman），因戲中細膩又複雜的表現極速爆紅。近日他卻在訪問中表示，曾不希望大家再以Bob去稱呼他:「當我第一次見到導演，我問他:『我可否轉名字？我剛剛才演完一個Bob。』」

原因是他剛剛於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）演完同名的角色Bob。「但他卻指：『這是漫畫中的角色，你不能改呀。』結果我就學會喜愛這個名字了。」

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