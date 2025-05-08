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校園直擊︱輪椅劍后到保良局黃永樹小學開Talk　分享力抗懶惰心態用經歷勉勵學生堅持

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

香港輪椅劍擊殘奧冠軍余翠怡到保良局黃永樹小學分享。

保良局黃永樹小學/余翠怡/殘奧冠軍】日前，保良局黃永樹小學為五年級學生舉辦「成長營」。這場以培養成長型思維為宗旨的活動，特邀香港輪椅劍擊殘奧冠軍余翠怡擔任神秘嘉賓。當手握七面殘奧獎牌的「輪椅劍后」驚喜現身時，全場頓時歡聲雷動，為活動揭開序幕。

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成長營以「堅毅」為主題，透過多元活動讓學生體會訂立目標與挑戰自我的重要性。余翠怡親赴保良局賽馬會大棠渡假村，分享從運動生涯低谷走向巔峰的心路歷程。令人意外的是，這位國際冠軍並未強調勝利光環，反而坦承自己「想偷懶」的脆弱面，讓師生意識到：「原來失敗比金牌更有價值！」

「說實話，我和你們一樣，訓練時常想：『今天能不能偷懶？』」余翠怡一席話打破眾人對運動員的完美想像。她坦言，即使身為職業選手，仍會面臨惰性挑戰，關鍵在於「每次想放棄時，我會問自己：『今天的選擇會讓未來的我後悔嗎？』」這番話讓學生明白，真正的強者並非毫無軟弱，而是能在掙扎中選擇堅持。

互動環節中，學生踴躍提問，余翠怡真誠回應。她強調自己六度征戰奧運、歷經廿年訓練，勝敗皆常事：「維基百科只記錄我的金牌數，但實際上，我輸的場次是贏的十倍！」她以自身經歷告訴學生，堅持是追求目標的必要態度，需願意犧牲玩樂，「可以偶爾躺平，但『耍廢』後要記得重新出發」。

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分享結束後，余翠怡更主持起跑儀式，並在他們手臂畫上彩色跑圈標記，以輕鬆方式記錄進度。她全程駐足跑道旁為學生擊掌打氣，鼓勵他們堅持到底。正如她的金句：「輪椅不是障礙，是讓你飛得更快的武器。」這些真摯互動讓現場師生無不動容。

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