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輸入人才｜「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」　各有4成人才月薪介乎2萬至4萬

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 1 小時前

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勞工及福利局表示，過去兩年「一般就業政策」引入人才最多從事旅遊業，「輸入內地人才計劃」下則最多人從事商業和貿易。（資料圖片）

勞工及福利局表示，過去兩年「一般就業政策」引入人才最多從事旅遊業，「輸入內地人才計劃」下則最多人從事商業和貿易。薪資方面，上述計劃分別有44%及48%的人才月薪介乎2萬至4萬元，在4萬及8萬之間的則分別有22%及31%。

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勞福局今日（7日）回覆書面質詢時透露，過去兩年，「一般就業政策」接獲逾6.7萬宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為近6.3萬宗和972宗，獲批中約67%為聘用期少於12個月的短期職位。

「輸入內地人才計劃」過去兩年共收到超過5.3萬宗申請，同期獲批和被拒的申請數目分別為約4.7萬宗和645宗，獲批中約46%獲批申請為短期職位的個案。

「一般就業政策」來港人才最多從事旅遊業

職業選擇方面，在「一般就業政策」下獲批來港擔任長期職位的人士中，以從事旅遊業的人數最多，兩年共超過3000人；其次為學術研究和教育以及金融服務。該計劃下約44%人才月薪介乎於2萬至4萬元，另有22%人的月薪在4萬至8萬元之間。

至於在「輸入內地人才計劃」下獲批來港擔任長期職位的人士則以從事商業和貿易的最多，過去兩年總數共7000人，其次為金融服務以及學術研究和教育。該計劃下約48%的人才月薪介乎於2萬至4萬元，月薪介乎於4萬至8萬元之間的佔約31%。

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