永野芽郁田中圭婚外情︱否認不倫戀即被爆調情短訊　揭永野芽郁田中圭「半同居」關係　

【永野芽郁 / 田中圭 / 不倫戀】日本25歲女星永野芽郁日前被爆與已婚的40歲男星田中圭不倫戀，而且田中圭更被拍到在永野芽郁家過夜。被踢爆後，二人均否認交往，表示二人只是好友關係，因為沒注意好分寸被誤會。

不過在今日（5月7），日媒《週刊文春》再度出招，曝料公開永野芽郁與田中圭的對話紀錄，好友爆料他們私下交往後根本是「半同居」，田中圭經常在永野芽郁家中過夜，還直言那邊的床比較好睡，因為「有妳的味道」。

永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星 田中圭回應暖昧：一切都結束了

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永野芽郁田中圭婚外情︱展開「半同居」關係

《週刊文春》今日以「永野芽郁＆田中圭－LINE上的火熱戀情」為標題，再度報道永野芽郁與田中圭不倫戀。內容指，田中圭在今年1月底起，與永野芽郁展「半同居」關係，有家室的田中圭經常不回自己家而待在永野芽郁家吃飯或過夜，並對永野芽郁稱：「我超喜歡去芽郁家」、「還可以抱在一起，笑」、「妳真的好可愛」，與戀人對話無異。

據悉，二人後來意識到此不正常關係不妥試圖分手，可是在今年4月開始對話紀錄透露出對於分別的不捨，但仍沒徹底切斷聯繫。

事後戀情被報道出來，他們再次商量對策，決定要瞞騙經理公司。田中圭說他們可以回應只是「一起喝酒的朋友」，永野芽郁對過兩人行程後則擔心地說：「糟糕了，我們3月幾乎每天都在一起耶」。

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永野芽郁田中圭婚外情︱經理公司堅稱二人清白

對於外傳的雙方在LINE上曖昧的訊息內容，雙方經理公司秉持原先立場表示二人沒交往，更稱已與他們本人確認過，並未發送這類的訊息。

有分析指，二人手上仍有廣告代言、戲劇演出等，如果不倫戀證據確鑿，恐影響作品播出，對合作人員帶來困擾外，二人也可能因此被索償。

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