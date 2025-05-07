寫滿愛愛滿瀉︱童詩作家自揭悲慘童年　公開經歷盼喚醒父母給孩子關懷

【寫滿愛愛滿瀉/育兒】

《童年》青之

小時候

童年是渴望愛的孩童

我在孤獨

父母在吵架

長大後

童年是迷惘裏的尋找

我在思考

父母在打架

後來啊

童年是回憶時的包袱

我在無奈

父母在醫院裡頭

而現在

童年是模糊的印象

我在嘆息

父母已在墳頭

這是我去年寫的小詩，我再三思考下，最後決定把它放在我的《青之香港童詩集》第一部分「珍惜篇」，我希望透過這首詩來總結珍惜的人生，讓家長們和孩子們明白童年是在他們手上，幸福與否在乎彼此的關係是什麼光景。例如詩中的童年是糟糕的，當父母整天吵鬧，甚至動手動腳，打起架來，孩子的心必定破碎，成長起來都特別吃力，甚至抗拒身邊的事情。這就是我的童年，在充滿困惑孤單地成長，小學三年級我明白到家已不能保護我，幸福是靠自己的，於是我發憤努力學習，學習自己解決所有問題。我多盼望現代社會的孩子都得到愛、關懷、幸福……我多盼望現代社會的父母都得到理解、尊重、鼓勵……。

所以當父母們遇到婚姻和養育兒女的矛盾，請給彼此空間，冷靜地思考，尋求正確解決方法，切勿意氣用事，做出叫自己後悔莫及的行徑，誤人誤己。孩子們遇到怎樣困難的遭遇，都要勇敢剛強，尋求父母老師的幫助，學習解決問題的方法，進而可以協助身邊的人，讓自己長成有同理心的青年人，為未來的時世煥發人性的光輝，這樣香港便能成為「幸福滿瀉」的都市！

作者簡介

筆名青之，原名吳少芳，土生土長的香港人，畢業於香港中文大學中文系。有幸曾跟從臺灣詩人余光中老師學習新詩，自此喜歡新詩創作，尤喜愛創作童詩。90年代加入香港兒童文藝協會成永久會員，並於2020年成爲理事至今。且於2024年加入香港詩人聯盟成爲永久會員，亦是《凡詩》現代詩評審編輯。同年出版〈青之香港童詩集〉，並獲得匯文書聯頒發「全球最具國際影響力華語作品」獎項。

欄名:寫滿愛愛滿瀉