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偷拍｜警方去年錄350宗非法拍攝私密部位報案　鄧炳強：逾9成以手機偷拍

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 36 分鐘前

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鄧炳強指，警方去年錄350宗非法拍攝私密部位報案，逾9成以手機偷拍。（曾耀輝攝）

保安局局長鄧炳強今日（7日）表示，2024年政府接獲172宗窺淫罪報案，及350宗非法拍攝及觀察私密部位罪報案。有議員建議規管偷拍攝錄設備購買渠道，鄧炳強指，超過9成犯案者以智能手機進行偷拍，其餘設備亦本身可用於合法途徑。

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今日立法會大會上，鄧炳強回應口頭質詢時表示，2024年政府接獲172宗窺淫罪報案，拘捕107人，有59人進入檢控程序；非法拍攝及觀察私密部位罪方面，政府接獲350宗報案，拘捕252人，193人被檢控；發布源自干犯窺淫罪或未經同意下拍攝私密部位的案件相加約100多宗。

選委界議員江玉歡指出，上述罪行最高刑法為監禁5年，但罪案持續上升，詢問當局會否加強相關工作。鄧炳強表示，「雖然一宗都嫌多」，但上述數字出現在一個七百多萬居民的城市，是否偏高，屬「見仁見智」。他又指，政府將通過3方面工作降低罪行，包括在高危地區加強便衣巡邏、就防窺角度對各類建築物設計提出建議、在社交媒體及學校加強宣傳工作。

鄧炳強：規管購買渠道非有效方法

江玉歡亦關注防止市民購買偷拍攝錄設備措施。鄧炳強表示，9成犯案者利用隨身隨帶的智能手機，在公共交通工具或商場等人流密集場所進行偷拍；至於其他錄攝設備，本身亦可用於合法用途，例如用以照顧居家長者的家庭攝錄鏡頭，故認為規管購買渠道並非是有效方法。

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