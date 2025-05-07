5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒

【多孩之家/5孩家庭/育兒/生B】香港出生率持續處於低水平，本港夫婦平均子女數目下降至0.9名新低點，因為不少夫婦認為，養育孩子除了金錢和時間，更需要用心栽培，因此對生兒育女逐漸卻步，不過仍有夫婦選擇逆流而上，育有多名子女，其中一個英國回流家庭更育有5個小朋友，非常熱鬧！

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5孩家庭｜英國回流香港變一家7口

由於現時出生率低迷，無綫電視日前播出的《星期日檔案》正探討生育問題，雖然不少夫婦選擇做「無孩家庭」，但「多孩家庭」也同時存在，節目組採訪一個英國回流家庭，媽媽Winkie十多歲時去了英國讀書，在當地認識老公John，並於22歲時誕下長女和長子，其後一家4口回流香港，相隔8年再相繼誕下3、4、5胎，組成一家7口大家庭。

Winkie深知自己婚後不會只生一個小孩，因為兩公婆真的很喜歡小朋友，但誕下頭兩胎後，身體一直不好，以致回港後才順利懷上第3胎，到現時為止，她共育有3女2子。每天傍晚，小朋友放學回到家中，屋企就變得非常熱鬧，年紀較輕的3個孩子會圍在一起玩耍，20歲的長女則已經可以幫忙下廚。

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5孩家庭｜一度是緊張媽媽獲老公一句點醒

Winkie曾經一度是緊張媽媽，會著緊子女的學業，但慢慢發現求學不是求分數，小朋友開心才是最重要，由於大仔大女曾在英國求學，老公也曾問過她：「英國有功課咩？」這句說話提醒了Winkie，認為自己不應給予小朋友壓力，他們過得開心才是最重要。有銀行統計過，養育一個小朋友需要數百萬元，但Winkie認為養育子女豐儉由人，如果讓所有小朋友入讀國際學校，亦不只數百萬元這個數目，所以因應自己能力給予孩子最好的便可以了。

他們一家人放假最喜歡到西貢海旁散步，Winkie還會提醒子女不要排成一行向前走，因為這樣會封了整條路，Winkie直言有很多人問過她會否覺得辛苦：「你兩公婆一手一腳湊大大嗰兩個，已經可以退休環遊世界，但又嚟多3個細嘅。」她就覺得凡事有得必有失，不能這樣衡量事情。

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多孩家庭｜港媽育4子女出街回頭率100%

另一位港媽Chloe和老公Wing則育有4名子女，長子14歲半，細女6歲，她跟丈夫一同經營健康教育中心，每天下午兩、三點下班，方便照顧和陪伴仔女。Chloe主張小朋友愉快學習，不想太「谷」他們，因為也不想「谷」自己，繼而影響親子關係，更何況她認為讀書不代表一切。

由於來自大家庭，Chloe自小渴望生兒育女，想30歲前生3個小朋友，豈料上天再賜她第4個小孩，讓她非常感恩，也覺人生更圓滿，她表示最想給予子女快樂童年：「大家叫我超人媽媽，小朋友大得快，想珍惜呢十幾年，佢哋細啲嘅時候，同佢哋出去，抱一個背一個，另外兩個氹氹轉，回頭率100%。」

多孩家庭｜遇突發事小朋友輪住喊夫婦用1招化解

每逢星期六，就是他們一家6口的放電日，拍攝這一天，一家人浩浩蕩蕩外出，怎料6歲細女突然爆喊，原來正值換牙期的她不慎弄到牙齒，爸爸隨即抱住她哄她開心，當細女情緒逐漸平伏，又到家姐不慎撞到頭部而痛哭，短短5分鐘內發生兩件突發事件，但Chloe兩夫婦表現冷靜，Wing表示：「第一時間不要責備他們，要先安撫，第1、2個小朋友的時候會較為緊張。」

Chloe亦認同：「唔好鬧，處理好先，最重要情緒穩定。」她指湊4個小朋友，這些事時有發生，就算內心緊張，表面也要保持平靜。」她又有感而發表示：「我都讀了十多年幼稚園，今年畢業了，因為細女都幼稚園畢業，大仔已升中，需要我愈來愈少，所以更珍惜呢十幾年。」

懂得彈琴的Chloe還親自教兩個女彈鋼琴，她笑言不要浪費資源，又可以節省興趣班費用，而二仔也有遺傳其音樂細胞，現正學習打鼓，Chloe最想他日有機會可以一家人夾Band。

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