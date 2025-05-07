打擊走私｜海關從新加坡貨櫃檢市值約2.2億私煙　拘捕兩名男子

海關早前展開代號「截源」行動打擊私煙，檢獲4千多萬支未完稅香煙，拘捕兩名分別報稱貨車司機及跟車工人的男子。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢迪今日（7日）表示，本年3月底人員鎖定一個來自新加坡報稱載有保溫杯的海運貨櫃，至3月28日在葵涌海關大樓檢驗貨櫃，檢鑊472萬支未完稅香煙。人員同日在元朗一個物流倉庫搜出一批兩個貨櫃的未完稅香煙，行動中共檢獲4900萬支未完稅香煙，市值2.2億元，應課稅值1.6億元。陳夢迪稱，私煙集團同時使用獨立貨櫃和併裝貨櫃走私私煙，除以慣常的手法用獨立貨櫃走私外，亦會夾雜其他合法的貨物在同一個拼裝貨櫃中，每次走私少量香煙。

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海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟，涉案貨櫃報稱載有保溫杯、化妝品、廁所用品、毛巾和廚房用品等雜貨，集團刻意利用真實存在的貿易和物流公司進行報關，報稱的貨物業務性質相關，企圖誤導海關，增加揀選難度。案中檢獲的私煙私煙牌子共20個，部分在香港並不常見，相信會將部分私煙轉運到其他國家。

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