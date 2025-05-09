校園直擊︱將軍澳循道衛理小學辦健康身心靈日　親子共創幸福記憶靈性培育樂優悠

【將軍澳循道衛理小學】為推動學生身心靈全面發展，將軍澳循道衛理小學於3月30日舉辦「330健康身心靈日」，以「幸福靈裏『球』」為主題，結合靈性培育、親子互動與創意手作，吸引逾2,000名家長及學生於星期日早上回到校園參與，場面溫馨熱烈，展現學校與家庭協作的深層意義。

「幸福靈裏『球』」：集體創作編織幸福圖景

活動以「幸福靈裏『球』，主要樂優悠」為核心理念，分為學生與家長雙主軸。學生於教室在教師的引導，利用文字、圖畫將自己幸福的記憶畫在圓形球狀的貼紙上。每顆球面寫滿學生對「幸福」的定義——「媽媽的早餐」「和同學分享祕密」「參與足球比賽賽拿冠軍」「老師稱讚我」等童真字句，承載純粹的幸福情感。全校36班共創了860多顆圓形球狀的貼紙，最終拼合成巨型「330」藝術裝置，懸掛於校園牆上，微風中輕曳如躍動的「幸福心跳」。校方強調，每顆圓形球狀貼紙皆代表一個孩子的視角，拼組時「缺一不可」，「唯有接納差異，方能拼出完整的幸福拼圖」，呼應「一個都不能少」的教育精神。

家長則於禮堂參與「教會崇拜」，透過詩歌敬拜、靜默反思與牧師分享身心社靈的重要性。牧師分享家長在快速節奏生活中「留白灌溉」，傾聽、陪伴，讓親子關係自然扎根。家長張先生感嘆：「過去總想為孩子規劃更多，今天才體會，『傾聽沉默』比言語更有力量。」

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將軍澳循道衛理小學︱多元活動深化身心靈成長

學校為不同年級學生、家長設計特色體驗，融合運動與親子協作儲存幸福記憶，大家完成了任務後，會將活動輪流進行：

一、三、五年級「幸福定向挑戰」：學生於將軍澳海濱長廊於不同的地點完成任務，如拍攝創意合照或解開團隊謎題，每完成一個任務即獲刻有「平安」「感恩」「信心」等的「幸福小球」。小四學生林同學笑言：「集滿五顆幸福球就像存下『心靈存款』，遇到挫折就能『提款』鼓勵自己！」

二、四、六年級「身心靈充電站」：校內工作坊涵蓋沙畫、和諧粉彩、攀石挑戰與咖啡拉花創作。攀石牆上的「勇氣登頂任務」吸引親子合力攻頂，而咖啡拉花攤位中，家長與孩子反覆調整手法，最終拉出獨特圖案。家長李先生分享：「女兒教我穩定手腕畫愛心，才發現她的耐心遠超乎想像！」

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將軍澳循道衛理小學︱第三屆發呆大賽：無聲中的親密對話

活動亮點「發呆大賽」邁入第三屆，親子背對背靜坐15分鐘，以心律穩定度決勝。比賽不重輸贏，而是創造「無聲相依」的珍貴時刻。家長黃太分享：「原以為發呆很簡單，但靜下心才發現，孩子的呼吸節奏竟能讓我如此安心。」小五陳同學則說：「和爸爸安靜坐著，像充電一樣，原來什麼都不做也能幸福！」

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將軍澳循道衛理小學︱凝聚幸福記憶，實踐全人教育

活動尾聲，全體師生與家長齊聚籃球場，見證「330」藝術裝置成果，拍攝全校集體照，場面壯觀。校長總結：「活動不僅儲蓄靈性滋養，更透過集體創作與親子協作，讓教育回歸『人』的本質——接納、陪伴與共同成長，創造幸福的生活。」「330健康身心靈日」獲得家長、學生的肯定，未來校方將持續推動多元活動，深化「全人教育」理念，為學子打造身心均衡成長的沃土。

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