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好人好事丨男熟客失聯以為被走數　屯門寵物店突接醫院電話揭熟客中風入院無人理

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【寵物店/尋人/中風/好人好事】屯門有寵物用品店有熟客失聯數月，老闆為追欠款不停致電對方。正當以為對方有心拖數時，店主Nono卻接獲聯合醫院護士來電，希望他可幫助聯絡病者親友，他才知悉原來熟客中風。Nono於是立即網上發文尋找熟客親友，更慨嘆道 「我對周生已經有啲痛心， 一個人中風之後身邊冇屋企人，好希望快啲幫佢搵返可以陪伴佢」。

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屯門寵物用品店店主Nono數日前於社交平台講述尋人的源起，指該名姓周的男熟客會定期於他的店舖買糧食及草，而且會有「賒數」情況，他亦一直允許，直到找數日子到期，Nono是次卻「搵唔到人」:

咁佢同我講有啲困難想遲啲先找數， 我覺得每個人都有困難我盡量都可以等一等，之後去到找數日子30/4一直都搵唔到佢，我不斷打電話畀佢同埋whatsapp佢。

正當以為熟客走數之時，5月3日Nono卻突然接獲聯合醫院的護士來電，才知悉周男因中風入院，而且身邊無人照料:

聯合醫院嘅護士用佢電話打畀我， 打畀我嘅原因係搵唔到佢屋企人，因為我係咁打畀佢(追佢啲貨錢)所以想問下我認唔認識佢屋企人，原來佢前幾日中咗風，已經冇辦法溝通，同埋電話中好似講到有啲危急。

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因此，Nono遂於網上發文「尋人」，希望找到熟客周生的親友，並留言道:

已經唔係為咗追返啲錢，而係我對周生已經有啲痛心， 一個人中風之後身邊冇屋企人，好希望快啲幫佢搵返可以陪伴佢。

據了解，已成功找到周生的親友。Nono事後亦於網上更新消息指周生所飼養的兔兔已確認「無事且有人照顧」。他又透露事件曝光後，有好心人曾主動想代周生償還欠款，不過卻遭他拒絕:

我拒絕咗，我覺得可能個客人更需要人支持，我暫時都ok所以唔需要啦。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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內容獲「3rabbits_tuenmun 」授權刊登

 

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