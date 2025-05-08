骨癌｜26歲女患骨癌確診到離世僅10個月　初期只現1種症狀誤當姿勢不良

【骨癌／尤文氏肉瘤／癌症】英國一名女子Kelly近日分享她妹妹Kate的抗癌經歷。她26歲的妹妹Kate Drummond原本是一名健康強壯的客戶服務員，2020年夏天開始感到腰部疼痛，起初以為只是姿勢不良引起。隨著疼痛加劇，最終確診罹患尤文氏肉瘤，並於2022年3月不幸離世。

最新影片：

據外媒報道，來自英國德文郡的Kate Drummond在2020年夏天出現間歇性腰痛，當時正值疫情期間，她以為是在家工作姿勢不良所致。到2021年1月，不適感持續且擴散至臀部，但Kate認為只是運動過度造成。同年4月症狀惡化，臀部出現發熱及輕微腫脹，求診家庭醫生卻僅獲處方止痛藥。

同年5月，Kate前往當地醫院的急症科就醫，血液檢查顯示「發炎指數異常」，X光檢查後被診斷為「潛在坐骨神經痛」。醫護人員甚至表示，她如此年輕患上此症，可謂是「相當罕見」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由於疼痛不斷加劇，Kate決定自費接受磁力共振掃描（MRI）檢查。2021年7月，結果顯示骨盆有「西柚大小」的腫瘤，脊椎亦發現多處小腫瘤。8月3日，經伯明翰醫院進行活組織檢查後，被診斷出患有尤文氏肉瘤，這是一種罕見的癌症，發生在骨骼或軟組織中的肉瘤型癌症。

她隨後接受數月治療，但2022年1月病情急轉直下，癌細胞擴散至肺部、肝臟、頭骨、下巴和其他骨骼，肝和腎功能衰竭，最終在同年3月逝世。

Kelly近日公開妹妹Kate的故事，呼籲大眾正視身體警訊並主動為健康發聲。

我感到震驚和難以接受，同時自責是否該更早督促她就醫？如此年輕健康的人不該受這種折磨。Kate本來不該離世，這是一種惡性癌症，卻直到最後數周她才被診斷為晚期。

骨癌｜解構罕見骨癌「尤文氏肉瘤」

尤文氏肉瘤是骨癌的一種，多在年輕人身上出現，臨床腫瘤科專科醫生劉健生指，這種罕見但惡性的骨肉瘤，通常發生在骨骼中，尤其是盤骨和長骨（例如股骨）。它屬於原始神經外胚層細胞的腫瘤，可能影響骨骼和軟組織。

尤文氏肉瘤在年輕人中相對較常見，特別是在10至25歲的年齡階段。男性比女性更容易罹患此病，但具體原因尚不清楚。研究表明，尤文氏肉瘤可能與第22號染色體的基因變異有關（60%的基因變異為EWS-FLI1融合變異），但仍然需要更多的研究，來確定高危群組及相關風險因素。

尤文氏肉瘤｜留意夜間疼痛及骨折徵狀

尤文氏肉瘤的徵狀可能因患者的年齡和腫瘤的位置而有所不同。常見徵狀包括疼痛（特別是夜間）、腫塊或腫脹、骨折或骨骼變形、疲勞和發燒。劉醫生說：「這些症狀可能與其他骨骼疾病或腫瘤混淆，因此醫生通常需要進一步的檢查和評估來確定診斷。」

尤文氏肉瘤｜3類人士高危

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰早前接受TOPick訪問時表示，至今醫學界仍然未有統一定論去解釋尤文氏肉瘤的成因，但一般而言有3大類人士屬高風險：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5