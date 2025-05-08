  • 28°C
香港時間：202558日 (四) 14:56

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

骨癌｜26歲女患骨癌確診到離世僅10個月　初期只現1種症狀誤當姿勢不良

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

【骨癌／尤文氏肉瘤／癌症】英國一名女子Kelly近日分享她妹妹Kate的抗癌經歷。她26歲的妹妹Kate Drummond原本是一名健康強壯的客戶服務員，2020年夏天開始感到腰部疼痛，起初以為只是姿勢不良引起。隨著疼痛加劇，最終確診罹患尤文氏肉瘤，並於2022年3月不幸離世。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜港少婦3度流產　靠試管嬰終成功誕雙胞胎　拆解人工受孕2大迷思

據外媒報道，來自英國德文郡的Kate Drummond在2020年夏天出現間歇性腰痛，當時正值疫情期間，她以為是在家工作姿勢不良所致。到2021年1月，不適感持續且擴散至臀部，但Kate認為只是運動過度造成。同年4月症狀惡化，臀部出現發熱及輕微腫脹，求診家庭醫生卻僅獲處方止痛藥。

同年5月，Kate前往當地醫院的急症科就醫，血液檢查顯示「發炎指數異常」，X光檢查後被診斷為「潛在坐骨神經痛」。醫護人員甚至表示，她如此年輕患上此症，可謂是「相當罕見」。

點擊圖片放大
+5
+4

由於疼痛不斷加劇，Kate決定自費接受磁力共振掃描（MRI）檢查。2021年7月，結果顯示骨盆有「西柚大小」的腫瘤，脊椎亦發現多處小腫瘤。8月3日，經伯明翰醫院進行活組織檢查後，被診斷出患有尤文氏肉瘤，這是一種罕見的癌症，發生在骨骼或軟組織中的肉瘤型癌症。

她隨後接受數月治療，但2022年1月病情急轉直下，癌細胞擴散至肺部、肝臟、頭骨、下巴和其他骨骼，肝和腎功能衰竭，最終在同年3月逝世。

Kelly近日公開妹妹Kate的故事，呼籲大眾正視身體警訊並主動為健康發聲。

我感到震驚和難以接受，同時自責是否該更早督促她就醫？如此年輕健康的人不該受這種折磨。Kate本來不該離世，這是一種惡性癌症，卻直到最後數周她才被診斷為晚期。

骨癌｜解構罕見骨癌「尤文氏肉瘤」

尤文氏肉瘤是骨癌的一種，多在年輕人身上出現，臨床腫瘤科專科醫生劉健生指，這種罕見但惡性的骨肉瘤，通常發生在骨骼中，尤其是盤骨和長骨（例如股骨）。它屬於原始神經外胚層細胞的腫瘤，可能影響骨骼和軟組織。

尤文氏肉瘤在年輕人中相對較常見，特別是在10至25歲的年齡階段。男性比女性更容易罹患此病，但具體原因尚不清楚。研究表明，尤文氏肉瘤可能與第22號染色體的基因變異有關（60%的基因變異為EWS-FLI1融合變異），但仍然需要更多的研究，來確定高危群組及相關風險因素。

尤文氏肉瘤｜留意夜間疼痛及骨折徵狀

尤文氏肉瘤的徵狀可能因患者的年齡和腫瘤的位置而有所不同。常見徵狀包括疼痛（特別是夜間）、腫塊或腫脹、骨折或骨骼變形、疲勞和發燒。劉醫生說：「這些症狀可能與其他骨骼疾病或腫瘤混淆，因此醫生通常需要進一步的檢查和評估來確定診斷。」

尤文氏肉瘤｜3類人士高危

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰早前接受TOPick訪問時表示，至今醫學界仍然未有統一定論去解釋尤文氏肉瘤的成因，但一般而言有3大類人士屬高風險：

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

點擊圖片放大
+12
+11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Healthy Life丨父外遇離家 母任清潔工湊大　文頌男化療無效 5年剩6成存活率生病停工對媽媽感愧疚
18:51 2024/05/24
Healthy Life丨父外遇離家 母任清潔工湊大　文頌男化療無效 5年剩6成存活率生病停工對媽媽感愧疚
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
18:57 2024/07/02
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
10:23 2025/02/25
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
抗癌勇士｜21歲網紅遭誤診淋巴瘤 治療逾30次病情惡化 終揭患骨癌截肢保命
13:13 2025/03/20
抗癌勇士｜21歲網紅遭誤診淋巴瘤 治療逾30次病情惡化 終揭患骨癌截肢保命

你可能感興趣

Healthy Life丨父外遇離家 母任清潔工湊大　文頌男化療無效 5年剩6成存活率生病停工對媽媽感愧疚
18:51 2024/05/24
Healthy Life丨父外遇離家 母任清潔工湊大　文頌男化療無效 5年剩6成存活率生病停工對媽媽感愧疚
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
18:57 2024/07/02
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
10:23 2025/02/25
骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾
網絡熱話 磁力共振 治療 在家工作 坐骨神經痛 癌症 英國 腰痛

最高瀏覽

凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
凍齡靚媽｜56歲邱淑貞跟兩女同框如姊妹　昔日性感女神靠4招凍齡最愛呢種運動
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
5孩家庭｜港媽英國回流育5子女1原因樂做多孩媽　曾是緊張大師獲老公1句點醒
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
2025預言︱7月5日災難涉小行星或彗星撞地球？ 專家稱NASA已掌握災難於X時XX分發生
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
運動陷阱｜32歲女為減肥夜跑半年反「跑出病」　醫生：1類體質越動越虛
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇
中環雙屍案丨七旬夫婦寓所燒炭雙亡　妻行動不便需丈夫長期照顧　兒子登門探望揭悲劇